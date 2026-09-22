Η ΑΕΚ θα έχει νέα τηλεοπτική στέγη από τη σεζόν 2027/28, καθώς η Ένωση συμφώνησε με την Percapita για τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων. Πρόκειται, μάλιστα, για τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα ο σύλλογος σε αυτόν τον τομέα.

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα ετήσια έσοδα της ΑΕΚ από τη νέα συμφωνία αναμένεται να κυμαίνονται μεταξύ 12 και 12,5 εκατ. ευρώ. Σε ορίζοντα τετραετίας, το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται πως θα φτάσει τα 46-50 εκατ. ευρώ.

Η προηγούμενη συμφωνία της Ένωσης απέφερε περίπου 10 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, γεγονός που σημαίνει ότι το νέο deal έρχεται να αυξήσει σημαντικά τα ετήσια έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Για την απόκτηση των δικαιωμάτων της ΑΕΚ υπήρξε έντονο ενδιαφέρον. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων ήταν και η νέα πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία είχε καταθέσει σημαντική οικονομική πρόταση με στόχο να εντάξει στο πρόγραμμά της τα εντός έδρας παιχνίδια της Ένωσης. Τελικά, η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε με την πρόταση της Percapita, η οποία κρίθηκε οικονομικά πιο συμφέρουσα.

Η επιλογή της διοίκησης συνδέεται με τα υψηλότερα εγγυημένα έσοδα που προσφέρει η συγκεκριμένη συμφωνία, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΑΕΚ έχει ενισχύσει σημαντικά την εμπορική της δυναμική. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2026 και η συμμετοχή στο Champions League αποτέλεσαν σημαντικά δεδομένα στη διαμόρφωση της αξίας των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της.