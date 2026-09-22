Η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι όσοι κατασκευάζουν “τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα”. Η ανακοίνωση αυτή, έρχεται δυο μέρες μετά τη νίκη της Ένωσης επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με 2-1, με δύο γκολ του Λούκα Γιόβιτς. Λίγο νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο υπεύθυνος στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης, είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο Facebook, με την οποία διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αχιλλέα Μπέου.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκιές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά πρώτα ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα.

Όσο για τα αγαπημένα «άλογα», κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το «δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, αλλά και για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο» είναι κόλπα παλιά, φτηνά και —κυρίως— προβλέψιμα.

Να μην ξεχνάνε πως τελικά, ουδέν κρυπτόν από τον Ηλιο».