

Ο Σρέτεν Ράντοβιτς αναλαμβάνει την προεδρία των διαιτητών της EuroLeague, λίγους μήνες μετά το τέλος της ενεργού δράσης του ως ρέφερι.

Ο Κροάτης διαιτητής αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στα παρκέ και πλέον περνά σε νέο ρόλο, έχοντας επιλεγεί για τη θέση του προέδρου των διαιτητών της διοργάνωσης.

Το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο Ράντοβιτς διηύθυνε τον τελικό του περσινού Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο την πολυετή πορεία του ως διαιτητής.

Η εκλογική διαδικασία ήταν αμφίρροπη, με τον Ράντοβιτς να συγκεντρώνει 44 ψήφους και να επικρατεί του Πολωνού Κούμπα Ζαμοΐλσκι, ο οποίος έλαβε 39.

Αναφορικά με τους πέντε Έλληνες διαιτητές, τους Ιωάννη Φούφη, Νίκο Πιτσίλκα, Βάσω Τσαρούχα, Γιάννη Τηγάνη και Γιάννη Τσιμπούρη, οι ψήφοι ήταν μοιρασμένοι 2-2, ενώ ένας ψήφισε λευκό.