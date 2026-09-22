Σε νέα πολυετή συμφωνία με την Percapita για τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων προχώρησε η ΑΕΚ, εξασφαλίζοντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό όφελος για τα επόμενα χρόνια.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και η Ένωση κατάφερε να κλείσει ένα deal που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικά στην ιστορία της.

Η συμφωνία αφορά τις επόμενες σεζόν και ολοκληρώθηκε προς το τέλος του καλοκαιριού, με τη σχετική διαδικασία να γίνεται σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Δημήτρη Γόντικα. Το ποσό που αναμένεται να εισρεύσει στα ταμεία της ΑΕΚ σε ετήσια βάση είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθιστώντας τη συμφωνία ξεχωριστή για τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου.

Η συνεργασία των δύο πλευρών δεν είναι καινούργια. Από την περασμένη σεζόν η ΑΕΚ είχε αναθέσει στην Percapita τη διαχείριση των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων, μέσω συμφωνίας διετούς διάρκειας. Η νέα εξέλιξη έρχεται να δώσει συνέχεια στη συγκεκριμένη συνεργασία, αυτή τη φορά με ένα πολυετές deal.

Για τα δικαιώματα της Ένωσης είχε δείξει ενδιαφέρον και το SportFM TV, η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, ωστόσο τελικά οι «κιτρινόμαυροι» επέλεξαν την πρόταση που κρίθηκε οικονομικά πιο συμφέρουσα για τον σύλλογο.

Σε αυτή τη φάση, πάντως, παραμένει άγνωστο ποιο συνδρομητικό κανάλι θα μεταδίδει τους αγώνες της ΑΕΚ από την επόμενη σεζόν. Και αυτό γιατί η Percapita λειτουργεί ουσιαστικά ως «γέφυρα» μεταξύ των συλλόγων και των συνδρομητικών τηλεοπτικών παρόχων, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και την αξιοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Το μόνο δεδομένο είναι πως η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει μία συμφωνία με ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικές πηγές εσόδων της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια.