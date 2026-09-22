Στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των ομάδων της Stoiximan Super League βρίσκονται τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται και κατανέμονται τα έσοδα του πρωταθλήματος.

Οι ιδιοκτήτες των 14 ΠΑΕ της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν προγραμματίσει για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου μία ιδιαίτερα σημαντική τηλεδιάσκεψη, στην οποία αναμένεται να τεθούν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τόσο την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των συλλόγων όσο και το μοντέλο που θα ακολουθηθεί τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης συζήτησης είχε ληφθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan Super League. Έκτοτε, οι ομάδες μετρούν αντίστροφα για το σημερινό ραντεβού, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις και τις θέσεις τους.

Στην τηλεδιάσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι Βαγγέλης Μαρινάκης, Μάριος Ηλιόπουλος, Γιάννης Αλαφούζος και Ιβάν Σαββίδης, μαζί φυσικά με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ.

Βασικό αντικείμενο της συζήτησης θα αποτελέσουν τα τηλεοπτικά συμβόλαια, αλλά και συνολικά το μοντέλο διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της λίγκας. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί και το ενδεχόμενο αλλαγών στον τρόπο κατανομής των εσόδων, με στόχο να δημιουργηθούν μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες για τους συλλόγους.

Η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα, καθώς ζητούμενο είναι να ενισχυθούν συνολικά τα έσοδα των ομάδων, ενώ παράλληλα να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη στους μικρότερους συλλόγους, οι οποίοι δεν διαθέτουν την εμπορική δυναμική των μεγαλύτερων ομάδων του πρωταθλήματος.

Ουσιαστικά, οι συζητήσεις αφορούν τον σχεδιασμό του τηλεοπτικού μοντέλου της επόμενης ημέρας. Η επιδίωξη είναι να διαμορφωθεί ένα πιο σταθερό οικονομικό πλαίσιο για τη Stoiximan Super League, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της διοργάνωσης.