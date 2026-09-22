Το όνομα του Ράφαελ Γκερέιρο βρίσκεται, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της ομάδας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξετάσει την περίπτωση του 32χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι ελεύθερος στην αγορά. Για την απόκτησή του ενδιαφέρεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και η Ρόμα.

Ο Γκερέιρο έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του στους Βαυαρούς. Παρότι γεννήθηκε στη Γαλλία, έχει επιλέξει να εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο την Πορτογαλία, με την οποία έχει πραγματοποιήσει 65 συμμετοχές.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ τον απέκτησε το 2016 από τη Λοριάν έναντι 12 εκατ. ευρώ και, έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στους Βεστφαλούς, ακολούθησε η μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου.

Κατά την περσινή σεζόν, ο Πορτογάλος κατέγραψε 29 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπάγερν, σημειώνοντας έξι γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Συνολικά, κατά τη θητεία του στους Βαυαρούς αγωνίστηκε σε 95 παιχνίδια, με 14 γκολ και οκτώ ασίστ.

Ακόμη πιο πλούσια είναι η στατιστική του παρουσία στην Ντόρτμουντ, όπου σε 224 αναμετρήσεις πέτυχε 40 γκολ και μοίρασε 50 ασίστ. Στη Λοριάν είχε 111 συμμετοχές, 10 τέρματα και οκτώ ασίστ, ενώ προηγουμένως είχε φορέσει και τη φανέλα της Καέν, μετρώντας 41 παιχνίδια και ένα γκολ.

Σε επίπεδο Εθνικής, ο Γκερέιρο αποτέλεσε μέλος της Πορτογαλίας που κατέκτησε το Euro 2016. Στην τροπαιοθήκη του υπάρχουν επίσης δύο πρωταθλήματα Γερμανίας με την Μπάγερν, τρία Κύπελλα Γερμανίας, εκ των οποίων τα δύο με την Ντόρτμουντ, καθώς και δύο Σούπερ Καπ, με το ένα να έχει κατακτηθεί ως παίκτης της Μπορούσια.

Προς το παρόν, η περίπτωση του Γκερέιρο παρουσιάζεται ως μία από εκείνες που εξετάζονται από τον Ολυμπιακό, με τον έμπειρο Πορτογάλο να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος.