Ιδιαίτερη αναφορά στον Μπάμπη Κωστούλα έκανε σερβική ιστοσελίδα, χαρακτηρίζοντας τον νεαρό Έλληνα επιθετικό ως μία από τις σημαντικότερες απειλές που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα της χώρας στο παιχνίδι με την Ελλάδα.

Η «γαλανόλευκη» ταξιδεύει στη Σερβία για την πρεμιέρα των υποχρεώσεών της στο Nations League, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου στις 21:45. Η ομάδα του Λούκα Γιόβιτς αποτελεί το πρώτο εμπόδιο για την Εθνική Ελλάδας, η οποία θέλει να κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Ο στόχος της ελληνικής ομάδας είναι ξεκάθαρος: ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να αποκτήσει από νωρίς προβάδισμα στη μάχη της κορυφής του ομίλου και να διεκδικήσει την παρουσία της στο Final Four, έχοντας παράλληλα στο βάθος την προοπτική που συνδέεται με το Euro 2028.

Με αφορμή την επικείμενη αναμέτρηση, το «sportal.rs» επικεντρώθηκε στον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος διανύει εξαιρετικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν με την Μπράιτον. Ο 19χρονος επιθετικός έχει ήδη καταγράψει τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, έχοντας σκοράρει σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Μάλιστα, η φετινή του συγκομιδή έχει ήδη ξεπεράσει εκείνη της περσινής σεζόν με τους «γλάρους», παρότι ο Σεπτέμβριος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο Κωστούλας έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε σημαντικές αναμετρήσεις. Το εντυπωσιακό γκολ του απέναντι στην Κόβεντρι, η καθοριστική του παρουσία στην ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup, αλλά και το γκολ απέναντι στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ, έχουν κάνει το όνομά του να συζητείται ολοένα και περισσότερο.

Η σερβική ιστοσελίδα στέκεται ιδιαίτερα στην αγωνιστική του εξέλιξη και, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Μετά από μία σεζόν προσαρμογής με τον Φάμπιαν Χίρτσελερ, όπου τράβηξε την προσοχή με το ανάποδο ψαλίδι κόντρα στον Μπόρνμουθ, ο Μπαμπιστούτα, όπως τον αποκαλούν, έχει κάνει τη δική του έκρηξη φέτος. Πέτυχε τέσσερα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε οκτώ παιχνίδια».

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα αναφέρεται στην εμφάνισή του απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου είχε γκολ και ασίστ, αλλά και στο τέρμα που σημείωσε κόντρα στην Άρσεναλ. Παράλληλα, σημειώνει πως ειδικοί της Premier League θεωρούν ότι ο Κωστούλας μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη πώληση της Μπράιτον, με την εκτίμηση να κάνει λόγο για ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, στα επίπεδα της μεταγραφής του Καϊσέδο.

Το αφιέρωμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις επιδόσεις του μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Οι Σέρβοι παρουσιάζουν και την πιο προσωπική πλευρά του νεαρού ποδοσφαιριστή, περιγράφοντάς τον ως ένα ταπεινό παιδί που μιλάει άψογα τρεις γλώσσες, αγαπά τα video games, την ελληνική μουσική και τις ελληνικές παραδόσεις, ενώ ως αγαπημένο του φαγητό έχει το παστίτσιο.