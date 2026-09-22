Όλα δείχνουν πως η 6η Οκτωβρίου θα αποτελέσει ημερομηνία-σταθμό για τον «Pulga». Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει το Μπενίν σε φιλική αναμέτρηση στο Μονουμεντάλ και, μπροστά στο κοινό της «Αλμπισελέστε», ο Μέσι αναμένεται να αποχαιρετήσει την Εθνική ομάδα με την οποία έγραψε τη δική του μοναδική ιστορία.

Ο απολογισμός του με το εθνόσημο είναι εντυπωσιακός. Σε 207 εμφανίσεις έχει πετύχει 125 γκολ, επίδοση που τον έχει καταστήσει κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών για την Αργεντινή, ενώ βρίσκεται στην κορυφή και της λίστας των ασίστ, με 68. Στα 39 του χρόνια, ο άσος από το Ροσάριο έχει καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Παράλληλα, ο Μέσι οδήγησε την πατρίδα του σε δύο ακόμη τελικούς Μουντιάλ, το 2014 και το φετινό τουρνουά, πριν από δύο μήνες, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή που είχε στην πορεία της Εθνικής Αργεντινής όλα αυτά τα χρόνια.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Lionel Messi will wear a special shirt in his last match for Argentina 🇦🇷🥹 pic.twitter.com/lVDVKbS5v6 — 433 (@433) September 21, 2026

Στις επιτυχίες του προστίθενται ακόμη δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα, καθώς και ένα Φιναλίσιμα. Τρόπαια που χάρισαν αμέτρητες στιγμές χαράς στους Αργεντινούς, οι οποίοι πλέον ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη ποδοσφαιρική γενιά.

Ο ίδιος ο Μέσι, μάλιστα, φρόντισε να δώσει έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο στην επικείμενη τελευταία του παράσταση. Μέσα από τα social media δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με την επετειακή φανέλα που αναμένεται να φορέσει, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια χαρακτηριστική φράση: «Ένας τελευταίος αγώνας, μια φανέλα για μια ζωή».