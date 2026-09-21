Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό στη Νίκαια, που σφράγισε το 5×5 στο Πρωτάθλημα, διατηρώντας τους Πράσινους στην κορυφή και την ψυχολογία τους στα ύψη. Εν όψει της μεγάλης σε διάρκεια διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ήθελε τη νίκη επί της Καλαμάτας έστω και με… μισό-μηδέν, στόχος που επετεύχθη.

Αυτή είναι η μία ανάγνωση από την αναμέτρηση στο γήπεδο της Νεάπολης. Η δεύτερη είναι πως ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καθόλου καλά. Λίγα πράγματα δούλεψαν για το Τριφύλλι στην επίθεση και ουσιαστικά το ματς κρίθηκε εξαιτίας της σαφώς μεγαλύτερης ατομικής ποιότητας του Παναθηναϊκού κόντρα σε μία εξαιρετικά «τίμια» και δυσκολοκατάβλητη ομάδα.

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