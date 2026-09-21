Ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ διεύρυνε το αήττητο σερί του στα 13 επίσημα παιχνίδια, καταγράφοντας μία ξεχωριστή επίδοση για το «τριφύλλι», ειδικά σε σεζόν κατά την οποία υπάρχουν παράλληλα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Οι «Πράσινοι» συνεχίζουν χωρίς ήττα τη φετινή τους διαδρομή, με το 1-0 απέναντι στην Καλαμάτα, χάρη στο γκολ του Ανδρέα Τετέι, να αποκτά και ιστορική διάσταση. Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε 13 επίσημες αναμετρήσεις από την έναρξη της σεζόν χωρίς να γνωρίσει την ήττα, φτάνοντας την κορυφαία επίδοση της τελευταίας 25ετίας και παράλληλα δημιουργώντας ένα νέο ξεχωριστό ρεκόρ.

Η προηγούμενη αντίστοιχη επίδοση μας γυρίζει στη σεζόν 2001-02 και στον Παναθηναϊκό του Γιάννη Κυράστα. Τότε, το «τριφύλλι» είχε επίσης ξεκινήσει τη χρονιά με 13 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα, έχοντας απολογισμό εννέα νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Το συγκεκριμένο σερί είχε τερματιστεί στο «Χάιμπουρι», όπου η Άρσεναλ είχε επικρατήσει με 2-1 για το Champions League.

Η φετινή ομάδα του Νίστρουπ έχει ήδη συγκεντρώσει δέκα νίκες σε αυτό το διάστημα. Οι δύο από αυτές ήρθαν στην παράταση και μάλιστα σε εκτός έδρας ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 και τη Χράντετς. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ιδιαιτερότητα της φετινής επίδοσης, καθώς το αήττητο χτίζεται σε μία σεζόν κατά την οποία ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται ταυτόχρονα και στην Ευρώπη.

Το απόλυτο ρεκόρ αήττητου ξεκινήματος στην ιστορία του συλλόγου, πάντως, παραμένει αρκετά μακριά. Τη σεζόν 1983-84, ο Παναθηναϊκός του Γιάτσεκ Γκμοχ είχε φτάσει τις 26 αναμετρήσεις χωρίς ήττα, καταγράφοντας 20 νίκες και έξι ισοπαλίες, μέχρι να ηττηθεί στη Λάρισα.

Ακόμη πιο ξεχωριστή θέση στην ιστορία κατέχει φυσικά η σεζόν 1963-64. Με τον Στιέπαν Μπόμπεκ στον πάγκο, οι «πράσινοι» έφτασαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος χωρίς να γνωρίσουν ούτε μία ήττα. Ωστόσο, τόσο σε εκείνη την περίπτωση όσο και το 1983-84, ο Παναθηναϊκός δεν είχε παράλληλες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε διοργάνωση της UEFA.

Μέχρι τη φετινή σεζόν, το καλύτερο αήττητο ξεκίνημα του «τριφυλλιού» σε χρονιά με ευρωπαϊκή παρουσία ήταν 11 αγώνες και είχε επαναληφθεί τρεις φορές. Το 2000-01, με τον Άγγελο Αναστασιάδη, και το 1999-2000, με τον Γιάννη Κυράστα, ο απολογισμός ήταν εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες. Τη σεζόν 1995-96, με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στην τεχνική ηγεσία, ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στα 11 ματς χωρίς ήττα με οκτώ νίκες και τρεις ισοπαλίες.