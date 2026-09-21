Ο Ζοζέ Μουρίνιο και ολόκληρος ο οργανισμός της Ρεάλ εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο ντέρμπι απέναντι στην Ατλέτικο, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να έχει διαφορετική άποψη για όσα συνέβησαν στο ματς και να απαντά μέσω της συνέντευξης Τύπου.

Το ντέρμπι της Μαδρίτης άφησε βαθιές πληγές στη Ρεάλ. Οι «μερένγκες» όχι μόνο γνώρισαν την ήττα με 2-1 από τη συμπολίτισσα Ατλέτικο, αλλά υπέστησαν και τη δεύτερη ήττα τους στη La Liga, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στην 4η θέση και να βρεθούν στο -6 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα μετά τις πρώτες επτά αγωνιστικές.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ αποχώρησε από το «Μετροπολιτάνο» έχοντας έντονα παράπονα από τη διαιτησία. Οι διαμαρτυρίες της επικεντρώθηκαν στις δύο φάσεις με πρωταγωνιστές τους Ρομέρο και Κανγκ-Ιν, για τις οποίες οι άνθρωποι των «μερένγκες» θεωρούσαν πως θα έπρεπε να είχαν δοθεί κόκκινες κάρτες.

Μάλιστα, ο Ζοζέ Μουρίνιο επέλεξε να εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα κρατώντας τυπωμένες φωτογραφίες, προκειμένου να παρουσιάσει τις επίμαχες φάσεις και να υποστηρίξει τις διαμαρτυρίες της ομάδας του.

Στην απέναντι πλευρά, το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Η Ατλέτικο πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη, η οποία την ανέβασε στη 2η θέση της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται ισόβαθμη με την Μπέτις στους 16 βαθμούς.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, από την πλευρά του, θέλησε να απαντήσει τόσο στις διαμαρτυρίες της Ρεάλ όσο και στον Πορτογάλο συνάδελφό του, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός προς τους διαιτητές θα πρέπει να αποτελεί απαράβατο κανόνα.

«Δεν γίνεται να χάνεις τον σεβασμό σου προς τους διαιτητές. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο όνομα είσαι, όπως ο Μουρίνιο… χρειάζεται να δείχνουμε σεβασμό. Μερικές φορές τα πράγματα πηγαίνουν με το μέρος σου και άλλες φορές όχι.

Το παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο. Υπήρχε μία ομάδα που είχε τον έλεγχο, μία ομάδα που γνώριζε πώς να αποκτά πλεονέκτημα στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα και μία άλλη που δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις ευκαιρίες για γκολ που συνήθως δημιουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός προπονητής των «ροχιμπλάνκος».

Ο Σιμεόνε, μάλιστα, συνέχισε στέλνοντας ακόμη πιο ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τα όρια που θεωρεί ότι πρέπει να τηρούν όλοι οι προπονητές:

«Δεν γίνεται να περνάς τη γραμμή. Ανεξάρτητα από το ποιος είσαι, Μουρίνιο, Φλικ, Πελεγκρίνι, εγώ ή κάποιος άλλος, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά που λέμε».