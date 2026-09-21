Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κρατάει τη νίκη από τη Λιβαδειά, κρατάει φυσικά και το «φαινόμενο» που λέγεται Ρέμο Φρόιλερ και γνωρίζει πολύ καλά ότι έχει αρκετή δουλειά μπροστά του για να φτιάξει τον Ολυμπιακό που έχει στο μυαλό του.

Δεν έχει χρόνο, αλλά πρέπει να βρει τη «μαγιά» για να δημιουργήσει μία ομάδα που θα πείθει ότι μπορεί να τερματίσει πρώτη τον Μάιο. Το αποτέλεσμα στη Λιβαδειά είναι από εκείνα που οι μεγάλες ομάδες θέλουν να έχουν στο τέλος της ημέρας. Ο Ολυμπιακός πήρε το τρίποντο με γκολ στις καθυστερήσεις, σε ένα παιχνίδι που μέχρι το τελευταίο λεπτό έμοιαζε να μην του προσφέρει τη λύση που έψαχνε.

Ο Λεβαδειακός έκλεισε τους χώρους, χαμήλωσε τις γραμμές του και υποχρέωσε τον Ολυμπιακό να επιτεθεί απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Εκεί φάνηκε ότι οι «Ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ακόμη όλες τις λύσεις που θα χρειαστούν μέσα στη σεζόν. Η κατοχή και η πίεση υπήρχαν, όχι όμως και οι καθαρές προϋποθέσεις για γκολ.

Εκεί βρίσκεται ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να λύσει ο Αλγκουαθίλ: πώς θα μετατρέπει την κατοχή σε πραγματική απειλή και πώς θα δημιουργεί ρήγματα όταν ο αντίπαλος δεν του δίνει χώρους. Οι απαντήσεις, φυσικά, δεν θα έρθουν από τη μία μέρα στην άλλη.

Μέχρι τότε, όμως, ο Ολυμπιακός θα χρειάζεται και τέτοιες νίκες. Και στη Λιβαδειά είχε ανθρώπους που κράτησαν την ομάδα όρθια μέχρι να εμφανιστεί η στιγμή της.

Πρώτος ο Ορτέγκα. Ο Γερμανός τερματοφύλακας είχε κάνει το λάθος στο γκολ της Γιαγκελόνια, όμως στη Λιβαδειά είχε τη δική του απάντηση. Στη μεγάλη ευκαιρία του Κομπνάν κράτησε το 0-0 και έδειξε ότι ένας τερματοφύλακας πρέπει να μπορεί να αφήνει πίσω του μία κακή στιγμή.

Ο Ρέτσος, από την άλλη, παρουσιάζεται πιο σίγουρος και σταθερός, έχοντας πλέον την εμπιστοσύνη του Αλγκουαθίλ. Ο αρχηγός μοιάζει να πατάει σε καλύτερο έδαφος, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό για τη συνέχεια.

Ο Πουέρτα δεν έχει ακόμη γίνει η παρουσία που θα ήθελε ο Ολυμπιακός στον άξονα, όμως στη φάση του 0-1 έδειξε μία λεπτομέρεια που αξίζει να κρατήσουμε. Θα μπορούσε να σουτάρει, αλλά σήκωσε το κεφάλι και προτίμησε να πασάρει στον Ζέλσον, ο οποίος βρήκε τον Φρόιλερ. Μία απλή απόφαση, που όμως δείχνει ποδοσφαιρική αντίληψη.

Και μετά ανέλαβε ο άνθρωπος που έχει αρχίσει να γίνεται σταθερά σημείο αναφοράς. Ο Ρέμο Φρόιλερ είχε ξανά εκείνη την ολύμπια ψυχραιμία που τον χαρακτηρίζει. Δεν βιάστηκε, σήκωσε το κεφάλι και έβγαλε μία σέντρα με ακρίβεια στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου είχε κάνει την κίνησή του ο Σάλιακας.

Ο δεξιός μπακ έγινε για λίγα δευτερόλεπτα… Γιάρεμτσουκ. Βρέθηκε στη σωστή θέση, έκανε την κίνηση του επιθετικού και με την κεφαλιά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να κάνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι για να πάρει το τρίποντο. Χρειάστηκε καθαρό μυαλό στην τελευταία του μεγάλη στιγμή.

Αυτό είναι το συμπέρασμα από τη Λιβαδειά: ο Ολυμπιακός κέρδισε, αλλά δεν τελείωσε τη δουλειά του. Ο Αλγκουαθίλ έχει ακόμη αρκετά να διορθώσει μέχρι να παρουσιάσει την ομάδα που έχει στο μυαλό του.