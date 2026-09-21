Με τον ιδανικότερο τρόπο πηγαίνει στη μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων ο Παναθηναϊκός, καθώς προελαύνει στη Super League, έχοντας κάνει το απόλυτο των νικών.

Οι «Πράσινοι» επικράτησαν και της Καλαμάτας στη Νεάπολη με 0-1, έκαναν το 5/5 στο φετινό πρωτάθλημα και βρίσκονται δύο βαθμούς πάνω από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τη σειρά του πέρασε από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Παναιτωλικού.

Στους τρεις βαθμούς από την κορυφή βρίσκεται η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μετά το «διπλό» επί του Βόλου Elabet (1-2), ενώ στο -5 ακολουθεί ο Ολυμπιακός, που πήρε «δια πυρός και σιδήρου» τη νίκη στη Λιβαδειά με 0-1.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες κατάκτησης του φετινού τίτλου. Στην πρώτη θέση βρίσκουμε την ΑΕΚ με 32%, ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 25%, δύο μονάδες πάνω από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παρά το 5/5 συγκεντρώνει 23%.

Για τον ΠΑΟΚ το ποσοστό ανέρχεται στο 19%, ενώ ο ΟΦΗ συγκεντρώνει 1%.