Με τον ιδανικότερο τρόπο πηγαίνει στη μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων ο Παναθηναϊκός, καθώς προελαύνει στη Super League, έχοντας κάνει το απόλυτο των νικών.
Οι «Πράσινοι» επικράτησαν και της Καλαμάτας στη Νεάπολη με 0-1, έκαναν το 5/5 στο φετινό πρωτάθλημα και βρίσκονται δύο βαθμούς πάνω από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τη σειρά του πέρασε από το Αγρίνιο, επικρατώντας 3-1 του Παναιτωλικού.
Στους τρεις βαθμούς από την κορυφή βρίσκεται η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μετά το «διπλό» επί του Βόλου Elabet (1-2), ενώ στο -5 ακολουθεί ο Ολυμπιακός, που πήρε «δια πυρός και σιδήρου» τη νίκη στη Λιβαδειά με 0-1.
Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες κατάκτησης του φετινού τίτλου. Στην πρώτη θέση βρίσκουμε την ΑΕΚ με 32%, ενώ ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 25%, δύο μονάδες πάνω από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παρά το 5/5 συγκεντρώνει 23%.
Για τον ΠΑΟΚ το ποσοστό ανέρχεται στο 19%, ενώ ο ΟΦΗ συγκεντρώνει 1%.
Panathinaikos 🇬🇷 goes to the international break as the only team with a 100% record in the league.— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 20, 2026
No league has four title contenders that close to each other in title probability!
🏆 1st place probabilities:
32% 🇬🇷 AEK
25% 🇬🇷 Olympiacos
23% 🇬🇷 Panathinaikos
19% 🇬🇷 PAOK… pic.twitter.com/RXsSk9bq3L