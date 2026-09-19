Μεγάλη ένταση με προπονητή της Super League, ο οποίος βρίσκεται στα «μαχαίρια» με στελέχη της διοίκησης, ενώ και η θέση του δεν είναι σίγουρη. Σε κάθε αγωνιστική «παίζει» για την καρέκλα του και παρότι έχει ξεκινήσει αρκετά καλά στο πρωτάθλημα, δεν πρέπει να νιώθει άνετα.

Τι έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο, οι προσβολές του προπονητή στον άνθρωπο της διοίκησης που πήγε για να… συζητήσουν τις διαφορές τους και η απόφαση του ιδιοκτήτη της ομάδας.

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