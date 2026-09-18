Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης επισκέφθηκε την Θέουτα μαζί με τον Εμίλιο Μπουτραγκένιο και τον επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου, Πίρι, εκφράζοντας τη στήριξη και την αλληλεγγύη της «Βασίλισσας» προς τους κατοίκους της πόλης, λίγες ημέρες μετά την αντιπαράθεση που προκάλεσε η άρνηση των Μπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ να εμφανίσουν ολόκληρο το μήνυμα «Todos somos caballas» στις φανέλες τους.

Η αντιπροσωπεία της Ρεάλ έφτασε στο δημαρχείο της Θέουτα στις 11:53, με μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το προγραμματισμένο, όπου την υποδέχθηκαν δεκάδες φίλοι της ομάδας. Τρία λεπτά αργότερα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ υπέγραψε στο βιβλίο τιμής της πόλης και αγκάλιασε τον Δήμαρχο της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας.

«Νιώθω πολύ περήφανος που είμαι caballa. Η Θέουτα θα αποτελεί πάντα κομμάτι της καρδιάς μου», δήλωσε ο Πίρι, ο οποίος επίσης υπέγραψε στο βιβλίο τιμής.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσημη εκδήλωση, στην οποία πρώτος πήρε τον λόγο ο Χουάν Χεσούς Βίβας. Ο πρόεδρος της Θέουτα ευχαρίστησε δημόσια τον Φλορεντίνο Πέρεθ, τον Μπουτραγκένιο και τον Πίρι για την παρουσία τους στην πόλη.

Florentino Pérez acude a Ceuta tras los desplantes de Mbappé, Konaté y Vinícius. pic.twitter.com/wkzN0C3EGE — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 18, 2026

«Είναι μια ημέρα ιδιαίτερης σημασίας για την Θέουτα και για αυτό το δημαρχείο, καθώς μας επισκέπτεται θεσμικά η Ρεάλ Μαδρίτης. Και το κάνει για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: δεν ήρθε για να παίξει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά για να εκφράσει τη στήριξη, την ενθάρρυνση και την αλληλεγγύη της προς τους κατοίκους της Θέουτα, στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε», ανέφερε.

Ο Βίβας χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζει η πόλη «την πιο δύσκολη υπαρξιακή κρίση στην ιστορία της » και υποστήριξε ότι «η υπόθεση της Θέουτα είναι και υπόθεση της Ρεάλ Μαδρίτης».

«Η υπόθεση της Θέουτα έχει γίνει υπόθεση της συντριπτικής πλειονότητας των Ισπανών και των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Θέουτα δεν πωλείται, η Θέουτα υπερασπίζεται τον εαυτό της, η Θέουτα είναι Ισπανία. Είναι μια υπόθεση που δεν έχει πολιτικά χρώματα», τόνισε.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ήταν σαφώς πιο σύντομος στην τοποθέτησή του, διευκρινίζοντας πως η επίσκεψη της Ρεάλ Μαδρίτης στην Θέουτα ήταν προγραμματισμένη ανεξάρτητα από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράσταση του συλλόγου προς τους κατοίκους.

Η επίμαχη φανέλα

Η επίσκεψη της Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την αντιπαράθεση που προκάλεσε η εμφάνιση της ομάδας με φανέλες που περιείχαν μήνυμα στήριξης προς την Θέουτα.

Οι Κιλιάν Μπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ δεν εμφάνισαν ολόκληρο το μήνυμα «Todos somos caballas» («Είμαστε όλοι caballas»), σε αντίθεση με την πρωτοβουλία που είχε στηρίξει ο ίδιος ο σύλλογος.

Μέχρι στιγμής, μόνο ο Μπαπέ έχει εξηγήσει δημόσια τη στάση του. Σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα AS, ο Γάλλος επιθετικός δήλωσε ότι ήθελε να εκφράσει την αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους της Θέουτα, αλλά ταυτόχρονα να στρέψει την προσοχή και στους μετανάστες που έχουν χάσει τη ζωή τους ή εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες συνθήκες.

«Έχω όλη την αλληλεγγύη μου προς την Θέουτα και όλα τα θύματα. Γιατί πριν γίνω ποδοσφαιριστής, είμαι άνθρωπος», είχε δηλώσει ο Εμπαπέ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι ήθελε να κάνει μια ξεχωριστή αναφορά στους ανθρώπους που υποφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τάσσεται εναντίον των κατοίκων της Θέουτα.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον τους και τους στηρίζω 100%. Ήθελα όμως να έχω μια σκέψη και για όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν, γιατί στο τέλος είμαι άνθρωπος και δεν θέλω να βάζω προτεραιότητα στον πόνο», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Ρεάλ Μαδρίτης στην Θέουτα, πάντως, ορισμένοι φίλοι της ομάδας εμφανίστηκαν στους δρόμους φορώντας φανέλες με τα ονόματα των Μπαπέ, Βινίσιους και Κονατέ, δείχνοντας ότι η συγκεκριμένη αντιπαράθεση δεν έχει επηρεάσει τη δημοφιλία των τριών ποδοσφαιριστών μεταξύ των φίλων της «βασίλισσας» στην πόλη.