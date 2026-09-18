Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, καθώς την Κυριακή (20/9, 17:00) φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «Ερυθρόλευκοι» δεν θα είναι μόνοι τους στη Λιβαδειά, καθώς για ακόμη μία φορά θα έχουν στο πλευρό τους δυναμική παρουσία των φιλάθλων τους. Τα πρώτα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΠΑΕ για δύο θύρες εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει αίτημα για επιπλέον εισιτήρια και σε ακόμη δύο θύρες.

Η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με τα επιπλέον εισιτήρια να οδεύουν επίσης προς εξάντληση. Συγκεκριμένα, μέχρι το πρωί της Παρασκευής είχαν απομείνει λιγότερα από 500, ενώ συνολικά περισσότεροι από 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν το «παρών» στις εξέδρες του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.