Ο Πανσερραϊκός έζησε ένα εφιαλτικό 90λεπτο στην Allwyn Arena καθώς διασύρθηκε με 8-1 από την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και οι άνθρωποι της ομάδας έδειξαν μέσω των social media τα συναισθήματά τους.

Οι Σερραίοι ήξεραν ότι η αποστολή τους ήταν πάρα πολύ δύσκολη και πως δεν θα απέφευγαν, εκτός κι αν γινόταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, την ήττα. Δεν περίμεναν όμως ότι θα δέχονταν… σχεδόν 10 γκολ.

Ο Πανσερραϊκός ήταν πίσω με 6-0 στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια το σκορ έγινε 8-0 και τελικά το ματς έληξε 8-1, με αποτέλεσμα να υποστεί μία από τις πιο βαριές ήττες στην ιστορία του.

Μια ήττα που βάρυνε πάρα πολύ το κλίμα, με την ΠΑΕ να δείχνει τα συναισθήματά της «μαυρίζοντας» το έμβλημα της ομάδας στα social media.