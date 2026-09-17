Με τον Μάνταλο να έχει τέσσερις ασίστ και ένα γκολ η ΑΕΚ διέλυσε με 8-1 τον Πανσερραϊκό κάνοντας το 2/2 στο κύπελλο Ελλάδας, δεν το χάρηκε όσο θα ήθελε όμως λόγω του μυικού τραυματισμού του Βάργκα.

Με τον Μάρκο Νίκολιτς να αλλάζει όλη την 11άδα σε σχέση με το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι όχι απλά με στόχο τη νίκη, γιατί αυτή, κακά τα ψέματα, ήταν δεδομένη, αλλά για να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ για τις πιθανές ισοβαθμίες στη League Phase. Πέτυχε επομένως αυτό που ήθελε, ο τραυματισμός του Ούγγρου φορ όμως, ο οποίος είχε προλάβει να πετύχει δύο γκολ, πάγωσε τα χαμόγελα στη Νέα Φιλαδέλφεια…

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα εκπληκτικό show του Μάνταλου, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε, μοιράζοντας τέσσερις ασίστ και πετυχαίνοντας και ένα γκολ! Η αρχή έγινε στο 9′, όταν ο αρχηγός του «δικέφαλου αετού» εκτέλεσε το φάουλ και ο νεαρός Αλεξίου με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Στο 18′ ο Ζούμπκοφ έχασε μεγάλη ευκαιρία από κοντά για το 2-0, το οποίο τελικά έγινε στο 32′, όταν ο Κάιρινεν πάσαρε στον Μάνταλο και αυτός πέρασε την κάθετη για τον Βάργκα που βγήκε τετ α τετ, απέφυγε τον Σακαλίδη και πλάσαρε στην κενή εστία.

Αμέσως μετά, στο 35′, ο Μάνταλος έδωσε την τρίτη ασίστ βρίσκοντας ωραία τον Ζοάο Μάριο που με σουτ στην κίνηση, με το αριστερό, ανέβασε το στο 3-0, για να ακολουθήσει στο 38′ η τέταρτη ασίστ του αρχηγού της ΑΕΚ, αυτή τη φορά για τον Βάργκα που με πλασέ εντός περιοχής έγραψε το 4-0.

Η ομάδα του Νίκολιτς έκανε ό,τι ήθελε και στο 44′ ο Βιτάλις έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά, μετά το γύρισμα του Ζοάο Μάριο από δεξιά, για το 5-0, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το γκολ του απίστευτου Μάνταλου στο 45′, με πλασέ από κοντά αφού πρώτα απέφυγε τον αντίπαλό του, για το 6-0.

Στο 55′ η Ένωση είχε δοκάρι σε πλασέ του Ζούμπκοφ μετά το γύρισμα του Ζοάο Μάριο και λίγα λεπτά μετά η Allwyn Arena πάγωσε για τον μυικό τραυματισμό του Βάργκα, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κουτέσα. Ο Νίκολιτς έβγαλε και τον Μάνταλο, ο οποίος αποθεώθηκε, για να μπει ο Ζίνι και στο 72′ ο Χριστακόπουλος έδωσε στον Ζούμπκοφ και αυτός με πολύ όμορφο πλασέ έκανε το 7-0.

Στο 84′, μετά το κόρνερ του Λυκογιάννη, ο Αλεξίου με προβολή από κοντά πέτυχε το δεύτερό του γκολ ανεβάζοντας το σκορ στο 8-0 και λίγα λεπτά μετά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και ο Ζίνι, ήταν όμως σε θέση οφσάιντ και δεν έγινε το 9-0. Αντιθέτως, στο 91′ έγινε το 8-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, από την κοντινή προσπάθεια του Ηλιάδη.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Λυκογιάννης, Βίντα (70′ Χριστακόπουλος), Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν, Βιτάλις (78′ Αργυρίου), Ζοάο Μάριο (70′ Καλοσκάμης), Ζούμπκοφ, Μάνταλος (59′ Ζίνι), Βάργκα (59′ Κουτέσα).

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Αρμουγκόμ, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αδάμ, Ρούμιαντσεβ (62′ Ηλιάδης), Οικονόμου (46′ Ρομέρο), Ζορζίνιο (46′ Μωυσίδης), Μασκανάκης (74′ Πολιτάκης), Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (62′ Πασάς).