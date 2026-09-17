Η Εθνική Ελλάδας πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Eurovolley με το 3-1 επί της Σλοβακίας και περιμένει να δει αν θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία ή το Βέλγιο στους «16».

Η πρόκριση στους «16» είχε ήδη εξασφαλιστεί για την Εθνική ομάδα, η οποία δεν παρουσιάστηκε αδιάφορη πάντως στο ματς με τους Σλοβάκους αλλά αποφασισμένη για τη νίκη και την πήρε, με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου.

Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη πήρε εύκολα με 25-17 το πρώτο σετ, στο δεύτερο όμως κατέβασε ταχύτητα και το έχασε με 25-21, για να γίνει το 1-1.

Στο τρίτο σετ η Ελλάδα ήταν ξανά σοβαρή και πήρε με 25-22 και μπήκε δυνατά και στο τέταρτο, το οποίο έκανε δικό της με 25-17, παίρνοντας τη νίκη με 3-1.

Τα σετ: 25-17, 21-25, 25-22, 25-17