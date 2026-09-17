Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τον Παύλο Γιαννακόπουλο στη συνέντευξη Τύπου για το τουρνουά στη μνήμη του, λέγοντας πως θα ήταν πολύ χαρούμενος βλέποντας πού βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός.

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Arhens και ο Σέρβος τεχνικός των «πράσινων» είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

«Αυτό το τουρνουά έχει το όνομα ενός από τους σπουδαιότερους ανθρώπους στο μπάσκετ, του κύριου Παύλου Γιαννακόπουλου. Είναι σαν πατέρας για εμένα. Εξήγησα πολλές φορές την σχέση που είχα μαζί του και πόσο με βοήθησε τα 13 χρόνια που ήμουν εδώ. Θα πω ό,τι και ο Σλούκας. Αν έβλεπε πώς είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα θα ήταν πολύ χαρούμενος. Τα πράγματα είναι πολύ καλά στο κλαμπ. Συγχαρητήρια σε όσους είναι στον σύλλογο. Είμαι περίπου 2 μήνες εδώ. Είναι τρομερός οργανισμός. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Φέτος πρέπει να είμαι, δεν έρχομαι με πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τους καλεσμένους μας. Ελπίζω να είναι ωραία ματς».

Για το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός με τις απουσίες και πότε θα είναι έτοιμη η ομάδα: «Θα το δείξει ο χρόνος. Αν είναι κάποιοι εκτός, πρέπει να δουλέψεις με αυτούς που έχεις. Θα δούμε πώς θα είμαστε στην αρχή των διοργανώσεων. Δεν θα κλάψουμε, πρέπει να καταλάβουμε την κατάσταση. Έχουμε χρόνο για όλα».

Για την νέα Παρτιζάν: «Δεν έχω χρόνο να βλέπω άλλες ομάδες. Αλλά θα πω κάτι που έχω μέσα μου. Εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Είναι ο σύλλογός μου και πάντα θα είναι. Εύχομαι τα καλύτερα».

Για το αν ο ίδιος και οι Σλούκας, Μπατίστ, Αλβέρτης, Διαμαντίδης είναι η ενσάρκωση της κληρονομίας του Παύλου: «Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε όλοι εδώ. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γιαννακόπουλο για αυτό. Περάσαμε έναν όμορφο μήνα μαζί. Να δούμε αν θα είναι καλύτερα στο μέλλον».

Για την πιο δυνατή του ανάμνηση από τον Παύλο Γιαννακόπουλο και μία κουβέντα που δεν θα ξεχάσει: «Ήταν 13 τρομερά χρόνια. Ο Παύλος και ο Θανάσης ήρθαν και μας ρώτησαν όλους αν χρειαζόμαστε κάτι μετά από δύσκολες νύχτες. Όσους δούλευαν στην ομάδα. Μίλησαν με όλους. Σήμαινε πολλά. Ήταν δύσκολη περίοδος και πάντα μας υποστήριζαν, ειδικά ο Παύλος. Υπάρχουν πολλές ιστορίες, ο χαρακτήρας του Θανάση ήταν τελείως διαφορετικός από του Παύλου. Ο κύριος Παύλος πάντα ήταν ήρεμος, μιλούσε θετικά και μας υποστήριζε. Ήταν σαν πατέρας μου».

Σλούκας: Ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής Ιδέας

Από την πλευρά των παικτών του Παναθηναϊκού, αυτός που μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ήταν ο Κώστας Σλούκας.

Αναλυτικά όσα είπε…

«Μιλάμε για τον κ. Γιαννακόπουλο, έναν πολύ μεγάλο διοικητικό ηγέτη, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, ευεργέτη και οραματιστή της Παναθηναϊκής Ιδέας, με μεγάλη παρακαταθήκη στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό μπάσκετ. Την πρώτη φορά που αγωνίστηκα εδώ, ήταν σε ένα παλιό γήπεδο. Τώρα είμαστε στο νέο ΟΑΚΑ, το οποίο δείχνει ότι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στον σωστό δρόμο και συνεχώς εξελίσσεται. Για εμάς, αυτά είναι τα τελευταία φιλικά παιχνίδια, προκειμένου να δούμε κι εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Εύχομαι υγεία και καλή χρονιά σε όλους».

Για τη σημειολογία του 8ου τουρνουά με το 8ο αστέρι: «Το χαμόγελο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έδειξε ότι το 8ο είναι κάτι που το εύχεται, το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και πιστεύει στις συγκυρίες, το ξέρουμε. Είναι η αρχή της χρονιάς, υπάρχει όρεξη και ταλέντο, οπότε με λίγη τύχη μπορούμε να βρεθούμε μέχρι το τέλος της διαδρομής. Προφανώς ο πρόεδρος σκέφτεται τον τίτλο, υπάρχει πολύς δρόμος που πρέπει να διανύσουμε».