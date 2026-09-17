Για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την πίεση στον Παναθηναϊκό αλλά και τον ΠΑΟΚ μίλησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη Τύπου για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens με τη συμμετοχή των ΠΑΟΚ, Παρτιζάν, Μπουργκ και ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ έδωσε το παρών στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα.

«Υγεία, αγάπη και καλή σεζόν να έχουμε, μακριά από τραυματισμούς και όλες οι ομάδες να πετύχουν τους στόχους και οι φίλαθλοι να χαίρονται τους αγώνες. Αυτό είναι το 8ο τουρνουά και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τρεις ομάδες οι οποίες οι ανταποκρίθηκα και σε πρώτη φάση να δούμε την κατάσταση που βρίσκονται οι ομάδες.

Λένε ότι ο Παύλος έχει φύγει εδώ και οκτώ χρόνια. Όχι ο Παύλος δεν έχει φύγει. Είμαστε εδώ και τον τιμάμε μέσα από το τουρνουά. Τα υπόλοιπα ματς είναι εκεί με τον Θανάση και τους βλέπουν.

Μπορεί να είναι το 8ο τουρνουά αλλά είναι ιδιαίτερο. Και αυτό διότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι 1η φορά προπονητής του Παναθηναϊκού και δίνει ένα έξτρα συναισθηματικό λόγο. Αυτό το τουρνουά να μας μείνει χαραγμένο. Πέρυσι είπαμε να πάμε φέτος Κίνα αλλά αυτό δεν προχώρησε. Δεν πειράζει θα είμαστε εδώ να δούμε τα ματς. Υγεία να έχουμε και θα μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά», είπε αρχικά ο Γιαννακόπουλος και συνέχισε.

«Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, που να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που είναι έτοιμος να επενδύσει και να κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα. Όπως είναι και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι και άλλες ομάδες να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην περιμένει το ελληνικό μπάσκετ μόνο επιτυχίες του Παναθηναϊκού για να είναι στην κορυφή της Ευρώπης».

Τέλος, σε ερώτηση για την πίεση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό λόγω της περσινής σεζόν, όταν δεν πέτυχε τους στόχους του, ο Γιαννακόπουλος είπε: «Όταν έχεις 7 αστέρια δεν μπορεί κανείς να σου μιλάει για πίεση. Προφανώς και θα θέλαμε να κερδίσουμε στο τέλος αλλά το ανέφερα και πριν από λίγες μέρες. Σαν οργανισμός έχουμε ήδη κερδίσει τη φετινή χρονιά πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν γίνει άλλα πράγματα πιο σημαντικά από το να πάρουμε το κύπελλο στο τέλος. Μετά μπορεί να μην έρθει ένα, αλλά τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, κανείς δεν ξέρει».