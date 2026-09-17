Η ΑΕΛ προηγήθηκε, η Καλαμάτα ισοφάρισε και τελικά οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό με το 1-1 στη Νίκαια για την 3η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα στο ξεκίνημα του ματς, είχαν την πρώτη τους φάση στο 20′ με την άστοχη κεφαλιά του Νίτσου και στο 23′ άγγιξαν το γκολ με την κεφαλιά του Τσελεπίδη που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Αντράντα.

Ο τελευταίος είχε μεγάλη ευκαιρία στο 26′ καθώς βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Γκίνη και τελικά το γκολ για την ΑΕΛ ήρθε στο 45′, όταν ο Αγαπάκης σέντραρε για τον Νίτσο, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Νοικοκυράκης σκόραρε από κοντά για το 0-1.

Στο 65′ θα μπορούσε να γίνει το 0-2 από το ωραίο πλασέ του Παπαγεωργίου αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ και τελικά στο 84′ η Καλαμάτα κατάφερε να ισοφαρίσει με το σουτ του Μπολίβαρ και να πάρει τον βαθμό (1-1).

Καλαμάτα: Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο (77′ Καλουτσίδης), Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Ντιαρά, Κατάλντι (64′ Αλόνσο), Λιατσικούρας, Χάμζα (64′ Μουζάκης), Μπονέτο, Αγγέλης (46′ Μπολίβαρ).

ΑΕΛ: Μελίσσας, Αγαπάκης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Πάρρας (42′ Νοικοκυράκης), Αντράντα (60′ Τσιγγάρας), Σίλβα (81′ Σάκιτς), Γαργάλας, Λέλεκας, Αλμπάνης (60′ Παπαγεωργίου), Νίτσος (81′ Νταμπίζας).