Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη φετινή σεζόν και τα ιταλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ο Αντόνιο Κόντε είναι υποψήφιος για τον πάγκο της, αν αποχωρήσει ο Μάικλ Κάρικ.

Μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Premier League οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν μόνο 4 βαθμούς και είναι ήδη στο -8 από την κορυφή, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (16/9) αποκλείστηκαν στο Λιγκ Καπ μετά την ήττα από τη Μπράιτον, για την οποία ο Μπάμπης Κωστούλας είχε γκολ και ασίστ.

Το κλίμα, επομένως, στη Γιουνάιτεντ δεν είναι καλό και η ιταλική Corriere della Sera αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα πως ο Κόντε είναι στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Κάρικ, το μέλλον του οποίου είναι αβέβαιο έπειτα από αυτά τα αποτελέσματα.

Το όνομα του Κόντε «παίζει» και για τη Γιουβέντους τις τελευταίες μέρες, καθώς δεν έχει αρχίσει καλά στη Serie A υπό τις οδηγίες του Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ την Τετάρτη (16/9) βρέθηκε στο Σαν Σίρο και παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα Μίλαν – Μπενφίκα στο Europa League.