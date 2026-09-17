Ο Τόμας Γουόκαπ βρίσκεται με τη Ντουμπάι στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague και στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό και είχε μόνο καλά λόγια να πει, ευχαριστώντας το κλαμπ για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε.

Ο διεθνής γκαρντ είπε πως μίλησε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μετά την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους», ενώ αναφέρθηκε και στους στόχους του με τη Ντουμπάι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γουόκαπ…

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την περίοδο που πέρασα στον Ολυμπιακό. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, οι παίκτες, το επιτελείο, όλοι στην ομάδα, είναι σαν οικογένεια για εμένα. Με έχουν αγκαλιάσει με ανοιχτές αγκάλες. Δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα για το κλαμπ, τους παίκτες ή τους ανθρώπους του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν οικογένεια για εμένα. Κάθε κεφάλαιο της ζωής κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και ήρθε η ώρα αυτό το κεφάλαιο να κλείσει. Ο τρόπος με τον οποίο το κλαμπ με αντιμετώπισε ήταν υπέροχος. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκα ήταν προσωπικός και πολύ καλός σε όλο το περιβάλλον. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω. Έχω τόσο μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό και για το κλαμπ».

Για το τι έγινε το καλοκαίρι: «Νομίζω ότι έχω πράγματα να πω, αλλά δεν είναι η ώρα μου να τα πω. Δεν θέλω να το κάνω και δεν νιώθω την ανάγκη να το κάνω. Δεν είναι δική μου δουλειά να το κάνω. Πραγματικά, όπως είπα, έτσι νιώθω. Δεν υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα. Δεν νιώθω την ανάγκη να εξηγήσω τη δική μου πλευρά για κάτι. Αν αυτό κάνει κάποιους να αισθάνονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν».

Για το αν μίλησε με τον Μπαρτζώκα από όταν έφυγε: «Έχω μιλήσει με όλους. Τους ευχαριστώ για όλα. Το γεγονός ότι κάτι φτάνει στο τέλος του δεν σημαίνει ότι ξεχνάς όσα έχεις περάσει μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε περάσει τόσες δύσκολες στιγμές και τόσες φανταστικές στιγμές μαζί. Δεν απομακρυνόμαστε απλώς επειδή ένα κεφάλαιο της ζωής κλείνει.

Οι παίκτες, οι συμπαίκτες και οι άνθρωποι του κλαμπ είναι σαν οικογένεια για μένα. Όταν είσαι μαζί με κάποιον κάθε μέρα για πέντε χρόνια, δημιουργείται ένας πολύ δυνατός δεσμός. Όταν έχεις περάσει τόσες δύσκολες αλλά και τόσο δυνατές στιγμές μαζί, είστε συνδεδεμένοι. Τους είπα «ευχαριστώ» και τους ευχαρίστησα που με στήριξαν. Με στήριξαν τόσο ως παίκτη όσο και ως άνθρωπο. Τους εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου».

Για τον στόχο με τη Ντουμπάι: «Ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Αυτός είναι ο λόγος που επέλεξα να έρθω εδώ. Τα παραδείγματα που έδωσε η ομάδα τον πρώτο χρόνο ήταν πολύ θετικά. Αυτό που έκαναν στην αγορά, οι άνθρωποι που απέκτησαν και η ομάδα που έχουν δημιουργήσει είναι υπέροχα.

Έχει πολλές δυνατότητες. Πιστεύω ότι είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Λίγκα, με την ποιότητα και την ικανότητα που διαθέτουμε. Τώρα είναι δική μου δουλειά, να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα και να πετύχουμε τους στόχους μας».