Ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον Αναστάσιο Τζήκα που θα είναι σύμβουλός του και ξεκαθάρισε πως η ολική αναδιάρθρωση του οργανισμού θα προχωρήσει μέχρι τέλους.

Οι προσθήκες στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ συνεχίζονται, με τον Αναστάσιο Τζήκα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ», να αναλαμβάνει σύμβουλος του Σαββίδη, ο οποίος τον παρουσίασε στο ΔΣ ως έναν εξαιρετικό και έμπειρο τεχνοκράτη που ξέρει να να δουλεύει με ανθρώπους και να φέρνει αποτέλεσμα, ενώ τόνισε πως όλος ο οργανισμός θα πρέπει να δουλεύει σαν μία ομάδα.

Ο Σαββίδης ξεκαθάρισε πως η ολική αναδιάρθρωση του ΠΑΟΚ θα προχωρήσει μέχρι τέλους και έκανε σαφές πως ο στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος και η συμμετοχή στο Champions League την επόμενη σεζόν, χωρίς οι φιλοδοξίες παραμένουν οι ίδιες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ για τον Αναστάσιο Τζήκα

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της “Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ”, αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη και του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού.

Καλωσορίζουμε τον κ. Τζήκα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».