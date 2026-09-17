Τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ προανήγγειλε ο Τομά Ερτέλ μέσω ενός story που ανέβασε στα social media με κιτρινόμαυρο φόντο και το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το όνομα του Γάλλου γκαρντ επανήλθε στο προσκήνιο για την Ένωση τις τελευταίες μέρες και από την πρώτη στιγμή τα μηνύματα ήταν θετικά, με την αισιοδοξία για συμφωνία να μη λείπει.

Οι συζητήσεις προχώρησαν, οι δύο πλευρές ήταν όλο και πιο κοντά και τώρα το deal μοιάζει σίγουρο και το… ανακοίνωσε ο ίδιος ο παίκτης μέσω των social media. «Μία ωραία μέρα», έγραψε σε κιτρινόμαυρο φόντο ο Ερτέλ, βάζοντας και την ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ, ενώ επέλεξε το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την περασμένη σεζόν ο 37χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ με τη Βιλερμπάν στη Euroleague.