Μεταγραφή Μαρινάκη

Πολύ σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό επί της Γιαγκελόνια, με πρωταγωνιστή παίκτη που αποκτήθηκε λόγω Μαρινάκη. Με απόφαση Μαρινάκη, βασικά. Ο Φρόιλερ ήταν εκπληκτικός στην αναμέτρηση με τους Πολωνούς, έκανε τα πάντα στο γήπεδο, έβγαλε και τη σέντρα για το 2-1 του Γιάρεμτσουκ και επιβεβαίωσε ότι είναι χαφ που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ένας παίκτης που αποκτήθηκε, όπως λένε στον Πειραιά, με απόφαση προσωπικά του Μαρινάκη. Αν δεν είχε ασχοληθεί, λένε, τόσο πολύ με αυτό το θέμα ο διοικητικός ηγέτης των ερυθρόλευκων η μεταγραφή δεν θα είχε γίνει. Υπήρχε κάποιος που δεν θεωρούσε απαραίτητη την απόκτησή του, δεν τον πίστευε τον παίκτη. Ο Μαρινάκης όμως επέμεινε και σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν δικαιώνεται.

Ό,τι πει ο Ιμανόλ

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού χάρηκε πάρα πολύ, όπως όλοι στην ομάδα, για αυτή τη νίκη και περιμένει την εισήγηση του Αλγκουαθίλ. Για ποιο πράγμα; Για το αν πρέπει να γίνει κι άλλη μεταγραφή. Η λογική λέει ότι οι ερυθρόλευκοι θα μείνουν ως έχουν, δεν θα προσθέσουν άλλον παίκτη στο ρόστερ, αν όμως ο Ισπανός τεχνικός ζητήσει εξτρέμ τότε η πραγματικότητά του θα γίνει επιθυμία. Υπάρχουν άλλοι κάποιοι παίκτες-ονόματα που είναι ελεύθεροι και μέχρι τέλος του μήνα οι ελληνικές ομάδες μπορούν να αποκτήσουν ελεύθερους. Από τον Αλγκουαθίλ εξαρτάται επομένως το τι θα γίνει, ο Μαρινάκης είναι έτοιμος για όλα και το έδειξε με τα λεφτά που ξόδεψε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

«Τελικός» στη Λιβαδειά

Το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια ήταν κομβικής σημασίας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μπροστά του έναν… τελικό. Έτσι αντιμετωπίζουν στον Πειραιά και το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, το τελευταίο πριν τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Οι ερυθρόλευκοι είναι στο -5 από την κορυφή και θέλουν πάση θυσία να επιστρέψουν στα τρίποντα, όχι μόνο για τη βαθμολογία αλλά και για να δοθεί συνέχεια στη νίκη επί της Γιαγκελόνια και να πάει με ηρεμία και χαμόγελα η ομάδα στη διακοπή, όπου ο Αλγκουαθίλ θα έχει χρόνο στη διάθεσή του για να δουλέψει με την ομάδα και να παρουσιαστεί πιο έτοιμη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Τα λεφτά για Πένραϊς

Ένα εκατ. ευρώ είναι το ποσό που μπορεί να βάλει στο ταμείο της η ΑΕΚ από τον Πένραϊς. Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ παραχωρήθηκε δανεικός με οψιόν αγοράς στη Ρέιντζερς και οι συμπατριώτες του αποκάλυψαν τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας των δύο ομάδων. Αν η Ρέιντζερς αποφασίσει να τον αγοράσει στο τέλος της σεζόν θα πρέπει να δώσει στους κιτρινόμαυρους ένα ποσό που θα φτάνει στο ένα εκατ. ευρώ. Για παίκτη που δεν υπολογιζόταν, δεν είναι άσχημο το deal, ειδικά αν σκεφτούμε ότι ο δανεισμός του Πένραϊς δεν ήταν δωρεάν αλλά η Ένωση πήρε περισσότερες από 500.000 ευρώ από την ομάδα της Γλασκώβης.

Ανυπομονεί για την Ευρώπη

Μόνο νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελλο ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ περιμένει πώς και πώς την Ευρώπη. Ο Δανός προπονητής έχει ένα γεμάτο και πολύ ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του και για να το διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα θέλει πολλά παιχνίδια. Το ματς κυπέλλου με την Κηφισιά ήταν μια καλή ευκαιρία για να κάνει αλλαγές και όταν θα αρχίσουν οι αγώνες στο Conference League θα είναι πιο εύκολο να βρουν ρυθμό και όσοι είναι λίγο πιο πίσω στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο Νίστρουπ έχει ό,τι ζήτησε καθώς ο Αλαφούζος έσπασε κάθε πράσινο ρεκόρ φέτος στα λεφτά που έδωσε για τις μεταγραφές και από εδώ και πέρα είναι δικό του θέμα το να φτιάξει μια ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.