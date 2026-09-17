Ήδη είδωλο των φιλάθλων, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει πλέον γίνει πρότυπο και για τους αγρότες, καθώς χάρη σε εκείνον η χώρα φαίνεται να έχει αυξήσει την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Όλα ξεκίνησαν από ένα από τα πολλά βίντεο που ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας για τη διατροφή του, αποκάλυψε ότι τρώει συχνά και μεγάλες ποσότητες, αλλά πάντα με πολύ υγιεινό τρόπο, προσέχοντας να διατηρεί ισορροπία μεταξύ πρωτεϊνών και τοπικών φυτικών προϊόντων.

Χάαλαντ: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με τα νορβηγικά λαχανικά»

«Μεγάλωσα περιτριγυρισμένος από χωράφια και αγροκτήματα», εξηγεί σε ένα βίντεο. «Έβλεπα πώς καλλιεργούνται τα λαχανικά. Έβλεπα τη δουλειά των αγροτών. Αυτό με έκανε πιο προσεκτικό όσον αφορά την ποιότητα της διατροφής μου». Γι’ αυτό ο Χάαλαντ ενθαρρύνει τον κόσμο να καταναλώνει τοπικά προϊόντα. «Όσον αφορά τη γεύση, τίποτα δεν συγκρίνεται με τα νορβηγικά λαχανικά», υποστηρίζει. «Δεν ξέρω αν οφείλεται στο κλίμα, στο νερό ή στο έδαφος, αλλά η διαφορά είναι εμφανής».

Ο Χάαλαντ και η αγάπη του για τα καρότα

Ο Χάαλαντ αποδίδει σημαντικό ρόλο στα φρούτα και τα λαχανικά, αποκαλύπτοντας ότι αγαπά ιδιαίτερα τα καρότα, αποκλειστικά βιολογικά. Τα τρώει οποιαδήποτε ώρα και σε οποιαδήποτε περίσταση, ακόμη και την ώρα που υπογράφει αυτόγραφα. Τα τρώει τριμμένα, ολόκληρα ή ακόμη και ως επιδόρπιο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη ζάχαρη, η οποία είναι απαγορευμένη στη διατροφή του.

«Το φαινόμενο Χάαλαντ» στις πωλήσεις καρότων

Το πάθος του για τα καρότα φαίνεται πως επηρέασε και τους νεαρούς Νορβηγούς, οι οποίοι θαυμάζουν τον ποδοσφαιρικό τους αστέρα.

Σε εβδομαδιαία έκθεση που δημοσιεύτηκε στις αρχές Αυγούστου, το νορβηγικό Υπουργείο Γεωργίας ανέφερε ότι «το καλοκαίρι ήταν εξαιρετικό για τα νορβηγικά καρότα. Ειδικά τα καρότα που πωλούνται σε δεμάτια σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια».

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι παραγωγοί μιλούν για ένα «φαινόμενο Χάαλαντ» στις πωλήσεις, ως αποτέλεσμα του ενθουσιασμού που προκάλεσαν οι επιτυχίες της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το πρόσωπο του Χάαλαντ στη διαφήμιση του σολομού

Γενικότερα, ολόκληρος ο τομέας των φρούτων και των λαχανικών φαίνεται να επωφελείται από μια διαφημιστική εκστρατεία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο «cyborg».

Ο Χάαλαντ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική διαφήμιση στη Νορβηγία για έναν χονδρέμπορο λαχανικών, όπου οδηγεί φορτηγό και τρώει… καρότα.

Haaland loves carrots and tells everyone how often he eats them. As a result, they have become incredibly popular with Norwegian children, who eat them instead of sweets and call them "Haaland's candy." Carrot sales in Norway have almost doubled this year.🥕🥕🧑‍🌾 pic.twitter.com/v7OoWuzMSe — Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) September 7, 2026

Την ίδια περίοδο, το Υπουργείο Γεωργίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «ισχυρή ζήτηση για νορβηγικά φρούτα».

Ένα κίνητρο για να τρώνε τα παιδιά λαχανικά που φαίνεται, λοιπόν, να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τις παραινέσεις των γονιών.

Ο εξάχρονος Aλφ, για παράδειγμα, ζητά τις «καραμέλες Χάαλαντ», δηλαδή καρότα, όπως ανέφερε η μητέρα του στο τοπικό μέσο VG.

«Τον παρακολουθούσε σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τώρα ρωτάει τι πρέπει να κάνει για να γίνει σαν κι αυτόν», είπε η μητέρα του.

Βοήθεια και για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών

Οι αρχές μπορούν να είναι ικανοποιημένες, καθώς η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι οι διατροφικές συνήθειες διαμορφώνονται από μικρή ηλικία. Το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον έχει επισημάνει ότι περίπου στην ηλικία των 12 ετών υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο για το αν ένα παιδί έχει αυξημένες πιθανότητες να ακολουθεί υγιεινή διατροφή για το υπόλοιπο της ζωής του.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, πριν από αυτή την ηλικία «τίθενται οι βάσεις για τις διατροφικές προτιμήσεις και τις καταναλωτικές συνήθειες».

Πρόκειται, επομένως, για «κρίσιμα χρόνια για τη διαμόρφωση των μελλοντικών διατροφικών συνηθειών».

Αυτό θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η κακή διατροφή αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και υπέρτασης, ενώ έχει επίσης συσχετιστεί με το 25% των περιπτώσεων καρκίνου.