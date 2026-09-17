Το γήπεδο του Περιστερίου, το «Ανδρέας Παπανδρέου», ήταν η επικρατέστερη επιλογή για τη διεξαγωγή του Super Cup, μετά την αλλαγή των πλάνων εξαιτίας των προβλημάτων υγείας (ταλαιπωρήθηκαν πολλοί από γαστρεντερίτιδα) που προέκυψαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Ρόδου.

Οι τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) αποφάσισαν ομόφωνα πως το Super Cup θα γίνει στο Περιστέρι .Στις 26 Σεπτέμβρη θα γίνουν οι ημιτελικοί, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μια μέρα, μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός.