Ποινή στον Θόδωρο Καρυπίδη επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στις 13 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, στον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για 15 ημέρες. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν θα έχει δικαίωμα παρουσίας στους συγκεκριμένους χώρους στο προσεχές ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή.

Θυμίζουμε ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης είχε κληθεί σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα.