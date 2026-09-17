Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των φιλόδοξων σχεδίων της για την ανακατασκευή του ιστορικού Σίτι Γκράουντ έκανε το βράδυ της Τετάρτης η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς εξασφάλισε την πολεοδομική έγκριση για την επέκταση του γηπέδου.

Επτά χρόνια και επτά μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση του σχεδίου, η ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ έλαβε το «πράσινο φως» από το Δημοτικό Συμβούλιο του Ράσκαλιφ για να προχωρήσει στην αναμόρφωση της ιστορικής της έδρας.

Η χωρητικότητα του γηπέδου θα αυξηθεί αρχικά στις 45.000 θέσεις, ενώ σε δεύτερη φάση θα μπορεί να φτάσει έως και τις 52.500.

Η συνεδρίαση της επιτροπής πολεοδομικού σχεδιασμού διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες και κατέληξε στην έγκριση και των δύο φάσεων του έργου, το οποίο φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το γήπεδο όπου η Φόρεστ αγωνίζεται από το 1898.

Για την πρώτη φάση δόθηκε πλήρης πολεοδομική έγκριση, ενώ για τη δεύτερη χορηγήθηκε έγκριση επί της αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι ο σύλλογος θα εκπληρώσει μια σειρά από συγκεκριμένους όρους.

Η Φόρεστ σχεδιάζει την ανακατασκευή τριών από τις τέσσερις εξέδρες του γηπέδου. Το σημαντικότερο έργο αφορά την εξέδρα Πίτερ Τέιλορ, η οποία θα τριπλασιάσει τη χωρητικότητά της, από 5.000 σε 15.000 θέσεις.

Η νέα εξέδρα θα έχει ύψος 58 μέτρων, μόλις λίγα μέτρα χαμηλότερο από το Κάουνσιλ Χάουζ στην πλατεία Μάρκετ Σκουέρ, όπου η Φόρεστ γιόρτασε την επιστροφή της στην Πρέμιερ Λιγκ το 2022.

Παράλληλα, ο σύλλογος σχεδιάζει να κλείσει τα κενά εκατέρωθεν της εξέδρας Τρεντ Εντ, συνδέοντάς την με τις γειτονικές εξέδρες και δημιουργώντας έως και 5.000 επιπλέον θέσεις στο πλαίσιο της πρώτης φάσης.

Η πλήρης αίτηση για το συγκεκριμένο έργο, μαζί με όλες τις συνοδευτικές παρεμβάσεις, εγκρίθηκε με ψήφους 10-1.

Με το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίθηκε και η δεύτερη φάση, η οποία προβλέπει την προσθήκη ακόμη 7.500 θέσεων στην εξέδρα Μπράιαν Κλαφ.

Ο επικεφαλής του συμβουλίου, Νιλ Κλαρκ, δήλωσε: «Δεδομένης της σημασίας αυτών των αιτήσεων, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η επιτροπή πολεοδομικού σχεδιασμού, μέσα από μια ανεξάρτητη διαδικασία, έκρινε σκόπιμο να χορηγήσει την έγκριση και να βοηθήσει τον σύλλογο να προχωρήσει στα σχέδιά του. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η Φόρεστ αποκαλεί το Ράσκαλιφ σπίτι της και είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι μπορούμε να τη στηρίξουμε περαιτέρω στις φιλοδοξίες της.

Χαίρομαι που οι αιτήσεις εγκρίθηκαν και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον σύλλογο καθώς το έργο προχωρά».

Το συνολικό κόστος των εργασιών υπολογίζεται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον στα 550 εκατομμύρια λίρες. Ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλης Μαρινάκης, επιθυμεί να προσφέρει στον σύλλογο, τον οποίο απέκτησε το 2017, ένα γήπεδο που θα πληροί τις προδιαγραφές επιπέδου Champions League

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η εξέδρα Πίτερ Τέιλορ και η Τρεντ Εντ θα παραμείνουν σε κάποιο βαθμό λειτουργικές, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη διεξαγωγή των αγώνων.

Ωστόσο, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, η Φόρεστ θα πρέπει να ξεπεράσει ορισμένα σημαντικά εμπόδια.

Μεταξύ αυτών είναι η κατάρτιση ενός αποδεκτού σχεδίου διαχείρισης της ροής των φιλάθλων. Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι ο σύλλογος θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μιας ακόμη πεζογέφυρας πάνω από τον ποταμό Τρεντ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη λεγόμενη συμφωνία του άρθρου 106.

Ένα σχέδιο που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια

Η Φόρεστ είχε καταθέσει για πρώτη φορά σχέδια ανακατασκευής του Σίτι Γκράουντ τον Φεβρουάριο του 2019, όταν ακόμη αγωνιζόταν στην Τσάμπιονσιπ.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την κατεδάφιση της εξέδρας Πίτερ Τέιλορ — της παλαιότερης και μικρότερης από τις τέσσερις εξέδρες — και την κατασκευή μιας νέας εξέδρας, η οποία θα αύξανε τη χωρητικότητα του γηπέδου στις 38.000 θέσεις.

Τα αρχικά σχέδια είχαν λάβει πολεοδομική έγκριση. Ωστόσο, η επιστροφή της Φόρεστ στην Πρέμιερ Λιγκ οδήγησε τον Ευάγγελο Μαρινάκη στην απόφαση να διευρύνει σημαντικά τις φιλοδοξίες του, αυξάνοντας παράλληλα και την πολυπλοκότητα των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Φόρεστ παρουσίασε σημαντικά διευρυμένα σχέδια. Τα νέα σχέδια προβλέπουν παρεμβάσεις στις τρεις πλευρές του γηπέδου που βρίσκεται στις όχθες του Τρεντ, αυξάνοντας δραστικά τόσο την κλίμακα όσο και τη φιλοδοξία του έργου.