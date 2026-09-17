Ιδανική ήταν η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Phase του φετινού Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν την Γιαγκελόνια με 2-1 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», πραγματοποιώντας την ανατροπή και βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου τους στη διοργάνωση.

Η νίκη του Ολυμπιακού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με τα δεδομένα που προκύπτουν από τις προβλέψεις του Football Meets Data. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τετάρτης για την πρώτη αγωνιστική — ενώ απομένουν ακόμη εννέα αναμετρήσεις την Πέμπτη, μεταξύ αυτών και το ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ — η συγκεκριμένη πλατφόρμα ανανέωσε τις εκτιμήσεις της για την πορεία των ομάδων.

Τα νέα δεδομένα είναι ιδιαίτερα θετικά για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Με το τρίποντο απέναντι στους Πολωνούς, ο Ολυμπιακός έχει πλέον 86,3% πιθανότητες να τερματίσει μέσα στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας, θέση που εξασφαλίζει τη συνέχεια στην ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την ολοκλήρωση των οκτώ αγωνιστικών της League Phase.

Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι πιθανότητες για μια θέση στην κορυφαία οκτάδα. Σύμφωνα με το Football Meets Data, ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 29,3% πιθανότητες να ολοκληρώσει τη League Phase στο Top-8, κάτι που θα του εξασφάλιζε απευθείας πρόκριση στη φάση των «16», χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τα playoffs.

Ο πήχης για την πρόκριση

Οι εκτιμήσεις της ίδιας πλατφόρμας δίνουν μια εικόνα και για τη βαθμολογική συγκομιδή που πιθανότατα θα απαιτηθεί.

Για την παρουσία στην πρώτη 24άδα, οι 9 βαθμοί αποτελούν αυτή τη στιγμή το πιθανότερο όριο που μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίστοιχα, για την είσοδο στην πρώτη οκτάδα, το πιθανότερο όριο τοποθετείται στους 15 βαθμούς.