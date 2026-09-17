Σύγχυση. Αυτή είναι η λέξη-κλειδί για να περιγράψει κανείς τη Μίλαν, η οποία έμεινε στην ισοπαλία απέναντι στην Μπενφίκα στο Σαν Σίρο, στην πρεμιέρα της στη φετινή Ευρώπη. Ανεξάρτητα από τα θετικά στοιχεία των Πορτογάλων, η αίσθηση είναι πως η Μίλαν της σεζόν 2026/27 ξεκινά σχεδόν πάντα νωθρά, σαν να θέλει να δώσει ένα πλεονέκτημα στους αντιπάλους της. Πρόκειται, φυσικά, και για θέμα επιλογών, οι οποίες συχνά αποδεικνύονται λανθασμένες από την αρχή.

Η Μίλαν δεν έχει σκοράρει σε κανένα πρώτο ημίχρονο

Η Μίλαν δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, σε πρωτάθλημα και Europa League. Πέντε παιχνίδια, πέντε φορές χωρίς γκολ στα πρώτα 45 λεπτά.

Απέναντι στην Μπενφίκα βρέθηκε πίσω στο σκορ, ενώ το περασμένο Σάββατο στο «Ολίμπικο» η Λάτσιο είχε προβάδισμα δύο τερμάτων. Κόντρα στη Γιουβέντους το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε 0-0, όπως και απέναντι στη Βενέτσια και την Τορίνο — δύο παιχνίδια στα οποία οι «ροσονέρι» κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο δεύτερο μέρος.

Είναι δυνατόν να μην έχει έρθει ούτε ένα γκολ στα πρώτα ημίχρονα; Είναι ακόμη νωρίς και το δείγμα είναι μικρό. Ωστόσο, οι αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα και δείχνουν πόσο δυσκολεύεται η Μίλαν στα πρώτα 45 λεπτά.

Τα λάθη στην αρχική ενδεκάδα

Υπάρχουν δύο βασικές αναγνώσεις. Η πρώτη αφορά την αρχική ενδεκάδα του Αμορίμ, η οποία αποδείχθηκε λανθασμένη. Στο παιχνίδι με την Μπενφίκα, ήταν μεγάλο ρίσκο να παραταχθεί η ομάδα με τόσες εναλλακτικές επιλογές. Στην άμυνα ξεκίνησε ο Τερρατσάνο αντί του Γκίλα, ενώ στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν από την αρχή οι Μπαρτεζάγκι και Τσουκουέζε στα άκρα, με τους Μούσα και Τζασάρι στον άξονα.

Στον πάγκο έμειναν οι Μορέιρα, Σαλεμάκερς, Μόντριτς και Ραμπιό. Στην επίθεση, τέλος, ξεκίνησαν οι Σισέ και Χάτσινσον, συνολικά 41 ετών, πίσω από τον Ράμος, ενώ ο Πούλισικ έμεινε εκτός αρχικού σχήματος.

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο θάρρος και την απερισκεψία είναι λεπτή. Αυτή τη φορά, όμως, ο Αμορίμ φαίνεται πως το παράκανε, ακόμη κι αν την Κυριακή ακολουθεί το παιχνίδι με τη Λέτσε. Μετά από εκείνο το ματς, άλλωστε, θα υπάρξει διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των εθνικών ομάδων.

Ο Πορτογάλος προπονητής αναζητά ακόμη την κατάλληλη φόρμουλα, όμως ορισμένοι παίκτες έχουν ήδη δείξει ότι είναι πιο σημαντικοί από άλλους — οι Γκίλα, Ραμπιό, Πούλισικ και Μορέιρα. Το να μείνουν εκτός απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο όπως η Μπενφίκα ήταν μεγάλο ρίσκο.