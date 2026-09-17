Ο Γιούργκεν Κλοπ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (17/9) την πρώτη του αποστολή ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ανέλαβε τα ηνία της «Μάνσαφτ» μετά την αποχώρηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν και θα καθοδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με πρώτο στόχο τις υποχρεώσεις στο Nations League.

Ο Κλοπ συμπεριέλαβε συνολικά 44 ποδοσφαιριστές στην πρώτη του λίστα, η οποία χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ξεχωριστές κλήσεις, προχωρώντας παράλληλα σε αρκετές αλλαγές και δίνοντας ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα.

Παρότι κάλεσε συνολικά έξι τερματοφύλακες, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός άφησε εκτός τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος είχε βρεθεί στην αποστολή της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κλοπ θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο της Γερμανίας απέναντι στην Ολλανδία στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η «Μάνσαφτ» θα υποδεχθεί τη «γαλανόλευκη» στο Άουγκσμπουργκ στις 27 Σεπτεμβρίου, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:45, στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Γερμανίας:

Λίστα Α’:

Τερματοφύλακες

Φιν Ντάμεν – Άουγκσμπουργκ

Αλεξάντερ Νίμπελ – Μπεσίκτας

Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν – Άγιαξ

Αμυντικοί

Χένες Μπέχρενς – Άουγκσμπουργκ

Γιαν-Άουρελ Μπισέκ -Ίντερ

Νέιθανιελ Μπράουν -Μπάγερν Μονάχου

Μαξ Ρόζενφέλντερ -Φράιμπουργκ

Νίκο Σλότερμπεκ – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Τζόναθαν Τα – Μπάγερν Μονάχου

Φίλιπ Τρόι – Φράιμπουργκ

Γιόσα Βάγκνομαν – Στουτγκάρδη

Μέσοι

Νάντιεμ Αμίρι – Μάιντς 05

Εμρέ Τσαν – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Γιανίκ Ένγκελχαρντ – Φράιμπουργκ

Κρις Φίριχ – Στουτγκάρδη

Σερζ Γκνάμπρι -Μπάγερν Μονάχου

Λέναρτ Καρλ – Μπάγερν Μονάχου

Γιόσουα Κίμιχ – Μπάγερν Μονάχου

Τζαμάλ Μουσιάλα – Μπάγερν Μονάχου

Φέλιξ Νμέτσα – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Κέβιν Σάντε – Μπρέντφορντ

Άντον Σταχ – Λιντς

Επιθετικοί

Γιούνες Εμπνουταλίμπ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Κάι Χάβερτς – Άρσεναλ

Λίστα Β’:

Τερματοφύλακες

Νόα Ατουμπόλου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Φιν Ντάμεν – Άουγκσμπουργκ

Γιόνας Ούρμπιχ – Μπάγερν Μονάχου

Αμυντικοί

Βάλντεμαρ Άντον – Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρίντλε Μπακού – Λειψία

Φιν Γέλτσχ – Στουτγκάρδη

Μαξιμίλιαν Μίτελστεντ – Στουτγκάρδη

Νταβίντ Ράουμ – Λειψία

Μάλικ Τιάου – Νιούκαστλ

Μέσοι

Καρίμ Αντεγιέμι – Μπαρτσελόνα

Μίκα Μπάουρ – Σέλτικ

Τομ Μπίσχοφ – Μπάγερν Μονάχου

Σαΐντ Ελ Μαλά – Κολωνία

Μπράιαν Γκρούντα – Μπράιτον

Βιτάλι Γιάνελτ – Μπρέντφορντ

Φέλιξ Κάιντελ – Έλβερσμπεργκ

Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς – Μπάγερν Μονάχου

Ντέρι Σέρχαντ – Φράιμπουργκ

Φλόριαν Βιρτς – Λίβερπουλ

Επιθετικοί

Τζόναθαν Μπούρκχαρντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Νικ Βόλτεμαντε – Γιουβέντους