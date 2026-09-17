Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (16/9) την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζί από τη Σαμσουνσπόρ, με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Μιλώντας στην «Hedef Half», ο Γιλντιρίμ αποκάλυψε πως η μεταγραφή του 28χρονου επιθετικού στους «ερυθρόλευκους» συμφωνήθηκε στα 7 εκατομμύρια ευρώ ως εγγυημένο ποσό, ενώ προβλέπονται επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.

«Ναι, είναι αλήθεια. Υπογράψαμε το συμβόλαιο και η μεταγραφή ολοκληρώθηκε. Εκείνοι έκαναν τις διαδικασίες τους, το ίδιο κάναμε κι εμείς. Ο παίκτης έφυγε από εμάς. Είναι 7 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα, σε τέσσερις δόσεις. Υπάρχουν επίσης 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τα μισά από τα μπόνους συνδέονται με στόχους που είναι πιο εύκολο να επιτευχθούν, ενώ τα υπόλοιπα εξαρτώνται από την αγωνιστική παρουσία και την απόδοση του ποδοσφαιριστή.

Απόκτηθηκε χωρίς κόστος, πωλήθηκε για 7+2 εκατ. ευρώ

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ στάθηκε και στο γεγονός πως ο Μουαντιλμαντζί είχε αποκτηθεί από την τουρκική ομάδα χωρίς κόστος μεταγραφής και παρέμεινε σε αυτή για τρία χρόνια.

«Εμείς τον αποκτήσαμε δωρεάν και τον είχαμε για τρία χρόνια. Μας έδωσε όσα χρειαζόμασταν. Αξιοποιήσαμε τα πάντα από εκείνον, τόσο αγωνιστικά όσο και σε κάθε επίπεδο. Εκείνος ήταν χαρούμενος, ήμασταν κι εμείς χαρούμενοι», δήλωσε.

Ο Γιλντιρίμ αποκάλυψε, παράλληλα, πως ο ίδιος ο Μουαντιλμαντζί επιθυμούσε έντονα να αποχωρήσει από τη Σαμσουνσπόρ, καθώς ζητούσε αύξηση στις απολαβές του.

«Στο τέλος ήθελε πάρα πολύ να φύγει. Αν δεν έφευγε, μπορεί να είχαμε προβλήματα, αλλά θα ήταν ένα… γλυκό πρόβλημα. Ήθελε αύξηση στον μισθό του», τόνισε.

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας εξήγησε πως μια σημαντική αύξηση στις απολαβές του Μουαντιλμαντζί θα μπορούσε να δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εσωτερικό της ομάδας.

«Αν έμενε και του αυξάναμε τον μισθό, όλοι οι υπόλοιποι θα ακολουθούσαν και θα έπρεπε να δώσεις αύξηση σε όλους. Αν δεν το κάνεις, ο παίκτης δεν είναι συγκεντρωμένος και δεν μπορείς να πάρεις την απόδοσή του. Γι’ αυτό θεωρώ ότι κάναμε το σωστό», κατέληξε.

Έτσι, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Γιλντιρίμ, η συμφωνία Ολυμπιακού και Σαμσουνσπόρ προβλέπει 7 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο ποσό και έως 2 εκατ. ευρώ επιπλέον μέσω μπόνους, με το συνολικό ύψος της μεταγραφής να μπορεί να φτάσει τα 9 εκατ. ευρώ.