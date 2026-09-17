Με το… δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με ανατροπή 2-1 της Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 20ό λεπτό, όταν ο Σμιτ έδωσε το προβάδισμα στους Πολωνούς. Η αντίδραση, ωστόσο, ήρθε πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με τον Γκονσάλες να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα.

Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 85′, με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ να περνά ως αλλαγή και να εξελίσσεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό ένα πολύτιμο τρίποντο.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ουκρανός επιθετικός έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενος στις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Γιάρεμτσουκ στάθηκε στις προσωπικές δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσει, υπογραμμίζοντας πως, παρά τις αντιξοότητες, δεν έχασε ποτέ το πάθος του ούτε την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Το γκολ απέναντι στη Γιαγκελόνια ήρθε, επομένως, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον ίδιο, προσφέροντάς του όχι μόνο έναν σημαντικό ρόλο στη νίκη του Ολυμπιακού, αλλά και μια προσωπική δικαίωση μετά από ένα δύσκολο διάστημα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και αγωνίστηκα ξανά μπροστά σε αυτούς τους απίστευτους φιλάθλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που γύρισα και κατάφερα να βοηθήσω τον Ολυμπιακό. Αυτό το καλοκαίρι έφερε πολλές δύσκολες στιγμές, όμως δεν έχασα ποτέ το πάθος μου ούτε την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο.

Πάντα θα δίνω τα πάντα για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου και για όλους εκείνους που με στηρίζουν, ό,τι κι αν συμβεί. Αυτή η περίοδος μου έδειξε επίσης ποιοι ήταν πραγματικά ειλικρινείς και ποιοι στάθηκαν στο πλευρό μου όταν τα πράγματα δεν ήταν εύκολα — και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας μείνουμε ενωμένοι, ας παλέψουμε όλοι μαζί και ας συνεχίσουμε να προχωράμε. Πάμε Ολυμπιακέ».