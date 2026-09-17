Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γεμίζει τα ταμεία του από την ευρωπαϊκή του παρουσία, καθώς η νίκη με 2-1 επί της Γιαγκελόνια, εκτός από τους τρεις βαθμούς, του απέφερε και σημαντικό οικονομικό όφελος.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες πρόσθεσαν ακόμη 450.000 ευρώ στα έσοδά τους, ποσό που αντιστοιχεί στο μπόνους νίκης στη League Phase του Europa League.

Μετά και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός έχει πλέον εξασφαλισμένα έσοδα που ξεπερνούν τα 13 εκατ. ευρώ από τη φετινή του ευρωπαϊκή πορεία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα εισπράξουν 4.310.000 ευρώ μόνο για τη συμμετοχή τους στη League Phase, ενώ επιπλέον 8,3-8,4 εκατ. ευρώ προκύπτουν από το ευρωπαϊκό και το μη ευρωπαϊκό μέρος του value pillar.

Σε αυτά προστίθενται ακόμη 175.000 ευρώ από τη συμμετοχή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αγγίζει τα 13,2 εκατ. ευρώ

Με τη νίκη απέναντι στη Γιαγκελόνια, ο Ολυμπιακός αγγίζει πλέον συνολικά τα 13,2 εκατ. ευρώ σε έσοδα από την ευρωπαϊκή του παρουσία.

Το ποσό είναι αυξημένο σε σημαντικό βαθμό λόγω της θέσης του στο value pillar. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη 10η θέση στο European part του value pillar, ενώ καταλαμβάνουν την 5η θέση στον δεκαετή συντελεστή μεταξύ των 36 ομάδων που συμμετέχουν στη League Phase του Europa League.

Αυτό σημαίνει πως τα έσοδα του Ολυμπιακού μπορούν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο όσο προχωρά η διοργάνωση και η ομάδα συγκεντρώνει βαθμούς.

Κάθε νίκη στη League Phase αποφέρει 450.000 ευρώ, ενώ κάθε ισοπαλία δίνει 150.000 ευρώ.

Τα χρήματα του Europa League