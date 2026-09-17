Ασταμάτητος ο ΟΦΗ, πανηγύρισε ακόμη μία σπουδαία νίκη στη φετινή σεζόν, επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το απόγευμα του Σαββάτου.

Μετρημένοι και τακτικά άρτια οργανωμένοι, όπως παρουσιάζονται στην πλειονότητα των αναμετρήσεών τους, οι Κρητικοί περίμεναν σε χαμηλά μέτρα και «χτύπησαν» στο 66ο λεπτό με τον Κόντρο, παίρνοντας ένα σπουδαίο διπλό.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του ΟΦΗ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να διευρύνει παράλληλα το εντυπωσιακό αμυντικό της σερί.

Συγκεκριμένα, οι «ασπρόμαυροι» έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους στα επτά από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια τους, με τον Χριστογεώργο να έχει δεχθεί γκολ μόνο στην ήττα από τον Άρη με 2-1 στις 30 Αυγούστου. Πρόκειται, μάλιστα, για τη μοναδική ήττα του ΟΦΗ στη φετινή σεζόν.

Οι Κρητικοί βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και έχουν ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς μπροστά τους βρίσκεται πλέον μία ιστορική πρόκληση: το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του συλλόγου σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε τις υψηλές προσδοκίες του, τονίζοντας πως η ομάδα του «δεν σταματά να ονειρεύεται», ενώ έθεσε ως στόχο τη συγκομιδή 9-11 βαθμών στα οκτώ παιχνίδια της League Phase.

«Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, θα ήθελα να φτάσουμε στους 9, 10, 11 βαθμούς. Όμως θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πετυχαίνοντας τους πρώτους πόντους. Αν θα είναι ένας ή τρεις, δεν ξέρω, εγώ προτιμώ τους τρεις. Στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό και μαζί με τον κόσμο θέλουμε αύριο να πάρουμε τους πρώτους βαθμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase αποκλείοντας με δύο νίκες την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με 3-0 στην Κρήτη και 2-0 στη Βουλγαρία. Πλέον, θα φιλοξενήσει τον Αστέρα την προσεχή Κυριακή στο Παγκρήτιο (20/09), ενώ αμέσως μετά στρέφει το βλέμμα του στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα.

Εκτός με ενοχλήσεις στον προσαγωγό θα βρίσκεται ο Νικολάου.

Με ανεβασμένη ψυχολογία η Χόφενχαϊμ

Από την πλευρά της, η Χόφενχαϊμ ταξίδεψε στην Κρήτη με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς κατάφερε να αφήσει πίσω της το προβληματικό ξεκίνημα στην Bundesliga.

Η γερμανική ομάδα είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα με δύο ήττες, αμφότερες μάλιστα με ανατροπή, όμως αντέδρασε άμεσα και έδειξε χαρακτήρα.

Το σύνολο του Κρίστιαν Ίλτσερ επικράτησε εντός έδρας της εξαιρετικής Στουτγάρδης με 2-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη και αποδεικνύοντας πως διαθέτει τόσο την ποιότητα όσο και την προσωπικότητα για να αφήσει πίσω του τα δύο αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Αυστριακός τεχνικός γνωρίζει, πάντως, πως η ευρωπαϊκή πρεμιέρα απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση. Αναφερόμενος στη League Phase, στάθηκε στο επίπεδο των αντιπάλων και στην εμπειρία που προσφέρει η συμμετοχή σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

«Είδαμε από την προηγούμενη συμμετοχή μας στη διοργάνωση, πριν από δύο χρόνια, πως δεν θα είναι μία βόλτα στο πάρκο. Οι αντίπαλοί μας είναι υψηλού επιπέδου. Προκρίθηκαν στο Γιουρόπα Λιγκ για κάποιον λόγο. Παρ’ όλα αυτά, είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να βιώσουμε το ποδόσφαιρο άλλων χωρών και άλλων κουλτουρών, προκειμένου να τεστάρουμε τους εαυτούς μας απέναντί τους», ανέφερε ο Ίλτσερ.

Η πρεμιέρα της φετινής ευρωπαϊκής πορείας της Χόφενχαϊμ θα πραγματοποιηθεί, λοιπόν, στο Παγκρήτιο Στάδιο απέναντι στον φορμαρισμένο ΟΦΗ, με τη γερμανική ομάδα να επιστρέφει στο Γιουρόπα Λιγκ έπειτα από απουσία ενός έτους.

Τη σεζόν 2024-25 τερμάτισε στην 27η θέση της League Phase, έχοντας απολογισμό 2-3-3 και τέρματα 11-14, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Φέτος, στόχος της είναι να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, γνωρίζοντας πως απέναντί της θα βρει έναν ΟΦΗ που βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση.