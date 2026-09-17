Σημαντική μεταβολή σημειώθηκε στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Τσέλσι, καθώς ο Τοντ Μπόελι ολοκλήρωσε την πώληση του ποσοστού του στον σύλλογο και παράλληλα αποχώρησε από την προεδρία.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας συμφώνησε να παραχωρήσει τη συμμετοχή του έναντι ποσού που ανέρχεται στο 1 δισ. λίρες, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για τους «μπλε».

Σύμφωνα με τα μεγάλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η Clearlake Capital, η οποία αποτελούσε ήδη τον βασικό μέτοχο της Τσέλσι, περνά πλέον σε καθεστώς πλήρους ελέγχου του λονδρέζικου συλλόγου.

Η εξέλιξη έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της ομάδας από την κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν ο Τοντ Μπόελι και η Clearlake Capital. Από τότε μέχρι σήμερα, η μετοχική σύνθεση παρέμενε μοιρασμένη μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 52χρονος Μπόελι αποφάσισε πλέον να αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό σχήμα, παραχωρώντας το ποσοστό που κατείχε στην Τσέλσι στο πλαίσιο της συμφωνίας του 1 δισ. λιρών. Μαζί με την πώληση της συμμετοχής του, ολοκληρώνεται και η θητεία του στην προεδρία του συλλόγου.

Παράλληλα, η Clearlake Capital προχώρησε στην απόκτηση των μεριδίων τόσο του Μπόελι όσο και του Μαρκ Γουόλτερ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η εταιρεία καθίσταται ο μοναδικός ελεγκτής του συλλόγου, αναλαμβάνοντας πλέον τον πλήρη έλεγχο της Τσέλσι.

Πλέον, η ιδιοκτησία της Τσέλσι περνά ουσιαστικά στα χέρια του Μπεχντάντ Έγκμπαλι και του επιχειρηματικού του συνεργάτη, Χοσέ Ε. Φελισιάνο, με το συνολικό ποσοστό τους να αυξάνεται στο 99,9%.

Ο Τοντ Μπόελι και ο Μαρκ Γουόλτερ διέθεταν από 12,8% και προχώρησαν στην πώληση των μεριδίων τους, αποκομίζοντας μικρό κέρδος. Η Clearlake Capital κατείχε προηγουμένως ποσοστό 61,5%.

Στην ίδια διαδικασία συμμετείχε και ο Ελβετός δισεκατομμυριούχος Χανσγιόργκ Βις, ο οποίος πούλησε επίσης το ποσοστό 12,8% που κατείχε. Ωστόσο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, θα παραμείνει «σημαντικός stakeholder και συνεργάτης της ιδιοκτησιακής ομάδας».

Η εποχή Μπόελι στην Τσέλσι

Ο Τοντ Μπόελι αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στην αλλαγή ιδιοκτησίας της Τσέλσι το 2022, όταν η κοινοπραξία απέκτησε τον σύλλογο από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς έναντι 2,3 δισ. λιρών.

Αρχικά, ο Αμερικανός επιχειρηματίας ανέλαβε και καθήκοντα προσωρινού αθλητικού διευθυντή, έχοντας ενεργό ρόλο στη λειτουργία του συλλόγου. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, είχε περιορίσει την εμπλοκή του στην καθημερινότητα της ομάδας, με τον Έγκμπαλι να αναλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης.

Οι όροι της αρχικής συμφωνίας εξαγοράς προέβλεπαν ότι, κατά την πρώτη δεκαετία της ιδιοκτησίας, τα μέλη της κοινοπραξίας μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους μόνο μεταξύ τους.

Οι συζητήσεις για την εξαγορά των μεριδίων του ενός από τον άλλον είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2024, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Μπόελι και Έγκμπαλι φέρεται να είχαν γίνει ολοένα και πιο τεταμένες