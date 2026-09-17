Η βραδιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» είχε διπλό ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, αποτέλεσμα που δεν είχε σημασία μόνο για τη βαθμολογική συγκομιδή των Πειραιωτών, αλλά ενίσχυσε παράλληλα και την προσπάθεια της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.

Η ανατροπή των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην πολωνική ομάδα πρόσθεσε 400 βαθμούς στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που η Πολωνία δεν κατάφερε να αυξήσει τη δική της συγκομιδή. Έτσι, η απόσταση ανάμεσα στις δύο χώρες περιορίστηκε στους 513 βαθμούς.

Στο ίδιο σημείο βρίσκεται πλέον και η διαφορά της Ελλάδας από την Τσεχία, η οποία κατάφερε να φτάσει την Πολωνία στη 10η θέση της κατάταξης. Νωρίτερα, η Σπάρτα Πράγας είχε πάρει τη νίκη με το ευρύ 4-0 στην Αρμενία, προσφέροντας ακόμη μία σημαντική προσθήκη στη συγκομιδή της χώρας της.

Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε απόσταση που μεταφράζεται ουσιαστικά σε μία επιπλέον νίκη και μία ισοπαλία από τη 10η θέση της UEFA. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να φέρει τη χώρα μας πάνω από τόσο την Τσεχία όσο και την Πολωνία.

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει τη δική του σημασία αφορά τον αριθμό των ομάδων που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Πολωνία διαθέτει πλέον μόλις δύο εκπροσώπους, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες ευκαιρίες της για επιπλέον βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, η Τσεχία έχει τον ίδιο αριθμό ομάδων με την Ελλάδα, επομένως η μάχη στη συγκεκριμένη ζώνη της κατάταξης παραμένει ανοιχτή και κάθε αποτέλεσμα των ελληνικών συλλόγων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό στη συνέχεια της ευρωπαϊκής σεζόν.

Η βαθμολογία της UEFA