Με το δεξί συνδύασε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 της Γιαγκελόνια στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Βάσκος προπονητής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος μετά το τέλος της αναμέτρησης, τόσο για την κατάκτηση των τριών βαθμών όσο και για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η πρώτη επιτυχία του ήρθε στο γήπεδο του Ολυμπιακού και παρουσία των φιλάθλων της ομάδας.

Μιλώντας για το αποτέλεσμα και τα συναισθήματά του μετά την πρώτη νίκη του ως τεχνικός των Πειραιωτών, ο Αλγκουαθίλ δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια σημαντική νίκη, η πρώτη μου νίκη, μπροστά στον κόσμο μας, ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είναι ιδιαίτερο συναίσθημα το να κερδίζω σήμερα εδώ, είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πώς η παρουσία όλων των παικτών και του σταφ ήταν υπέροχη».

Η αντίδραση μετά την ήττα στο πρωτάθλημα

Για τον Αλγκουαθίλ, το θετικό αποτέλεσμα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της ανάγκης του Ολυμπιακού να αντιδράσει άμεσα μετά την τελευταία του ήττα στις εγχώριες διοργανώσεις. Παρότι επρόκειτο για διαφορετική διοργάνωση, στόχος ήταν οι «ερυθρόλευκοι» να κάνουν ιδανική εκκίνηση στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

«Το χρειαζόμασταν πολύ, ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα, βέβαια αυτή είναι άλλη διοργάνωση, αλλά σήμερα θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε μπροστά από αυτόν τον κόσμο το συναίσθημα είναι απίστευτο για αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε κι άλλες φορές».

Οι αλλαγές που θέλει να περάσει στην ομάδα

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε επίσης στο αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας και στο διάστημα προσαρμογής που απαιτείται για να εφαρμοστούν οι δικές του ιδέες. Βρίσκεται ακόμη στην αρχή της θητείας του και έχει πραγματοποιήσει περιορισμένο αριθμό προπονήσεων, ωστόσο εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που συναντά τόσο από τους ποδοσφαιριστές όσο και από τους συνεργάτες του.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να διαφοροποιήσει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, επισημαίνοντας παράλληλα τη συγκέντρωση και τη διάθεση που υπάρχει για βελτίωση.

«Δεν ήταν εύκολο, γιατί ήταν πολύ λίγος ο χρόνος που δουλεύω, νομίζω έχω αλλάξει και θέλω να αλλάξω αρκετά πράγματα, όμως είναι πραγματικά υπέροχος ο τρόπος που όλοι έχουν τη συγκέντρωσή τους και όλοι θέλουμε να πάρουμε νίκες και να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδας. Όσο λίγος και αν είναι ο χρόνος πιστεύω εχουμε ξεκινήσει καλά και ελπίζω να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε την εικόνα μας».