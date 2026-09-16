Η σφοδρή κακοκαιρία που «χτύπησε» τη Βαλένθια οδήγησε στην αναβολή του αγώνα ανάμεσα στη Λεβάντε και την Αθλέτικ Μπιλμπάο, για την 6η αγωνιστική της LaLiga. Η αναμέτρηση επρόκειτο να αρχίσει το βράδυ της Τετάρτης (16/9, 22:30) στο «Ciutat de Valencia», όμως οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο γήπεδο κατέστησαν αδύνατη τη διεξαγωγή της.

Τα πρώτα σοβαρά προβλήματα εμφανίστηκαν ενώ οι ποδοσφαιριστές είχαν ήδη βγει για προθέρμανση. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η βροχή εντάθηκε σημαντικά, μεγάλες ποσότητες νερού συσσωρεύτηκαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ καταγράφηκαν και προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

#Video 🎞️🐸



Así está ahora mismo el estadio Ciutat de València



❌Suspendido el #LevanteUDAthletic



🎙️Lo estamos contando en @Radioestadio pic.twitter.com/h0I8LV7Fr9 — ONDA DEPORTIVA VALENCIA (@ODValencia) September 16, 2026

Τα νερά έφτασαν μέχρι τους εσωτερικούς χώρους

Η εικόνα χειροτέρευε όσο περνούσε η ώρα, καθώς η συσσώρευση νερού δεν αφορούσε μόνο τον χλοοτάπητα. Η φυσούνα από την οποία περνούν οι ομάδες για να μεταβούν από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο πλημμύρισε και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ενώ ανάλογες δυσκολίες παρουσιάστηκαν και στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για τους δημοσιογράφους.

Tonight’s scheduled LaLiga match between Levante and Athletic Club will not take place due to the heavy rain in Valencia 🌧️🇪🇸 pic.twitter.com/vrLPUbgkTa — Superbru (@Superbru) September 16, 2026

Έπειτα από την αξιολόγηση των συνθηκών, ο διαιτητής Κιντέρο Γκονθάλεθ έκρινε ότι ο αγώνας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν με την απόφαση και οι αποστολές άρχισαν να εγκαταλείπουν το «Ciutat de Valencia» περίπου την ώρα κατά την οποία επρόκειτο να γίνει η σέντρα.

Η αποστολή της Αθλέτικ επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει, ενώ οι παίκτες της Λεβάντε αποχώρησαν για τα σπίτια τους.

«Δεν ήταν ημέρα για να παίξουμε το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, και οι δύο ομάδες έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε ότι το πιο λογικό ήταν να αναβληθεί», δήλωσε ο αρχηγός της Αθλέτικ, Ινιάκι Γουίλιαμς, στο Radio Euskadi.

Αναζητείται «παράθυρο» στο πρόγραμμα

Το επόμενο ζήτημα που καλούνται να επιλύσουν οι διοργανωτές αφορά τον επαναπρογραμματισμό της αναμέτρησης. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έχει αγωνιστική υποχρέωση το Σάββατο, ενώ η Λεβάντε επιστρέφει στη δράση την Κυριακή, γεγονός που περιορίζει τις άμεσες διαθέσιμες επιλογές.

Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι η αναμέτρηση να οριστεί σε εβδομάδα κατά την οποία διεξάγονται ευρωπαϊκοί αγώνες. Καμία από τις δύο ομάδες δεν συμμετέχει φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που αφήνει διαθέσιμες ορισμένες ημερομηνίες στο πρόγραμμά τους.

Σε αυξημένη επιφυλακή οι Αρχές

Η Βαλένθια είχε ήδη τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό εξαιτίας της πρόγνωσης για έντονα καιρικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, οι τοπικές Αρχές είχαν κλείσει το πάρκο που βρίσκεται στην παλιά κοίτη του ποταμού Τούρια και είχαν αναστείλει σειρά υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Η ένταση των μέτρων προσαρμοζόταν ανάλογα με την πορεία της κακοκαιρίας, η οποία έφτασε στην πόλη περίπου στις 21:00, λίγο πριν από την ώρα που είχε οριστεί η έναρξη του παιχνιδιού.

Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για ποσότητες βροχής που μπορούσαν να αγγίξουν τα 40 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ τα μετεωρολογικά δεδομένα συνέχιζαν να καταγράφουν ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, με τον χλοοτάπητα καλυμμένο από νερό και τμήματα των εγκαταστάσεων να έχουν επίσης πλημμυρίσει, δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε το Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο να διεξαχθεί με ασφάλεια.