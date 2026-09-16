Με γκολ των Λουκεμπάκιο και Καμίνσκι η Μπενφίκα πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Μίλαν με 2-0, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Η αναμέτρηση στο Σαν Σίρο ήταν αυτή που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα, με τους Πορτογάλους να αποδεικνύονται ανώτεροι και να παίρνουν τους τρεις βαθμούς χωρίς να δυσκολευτούν ιδιαίτερα από τους απογοητευτικούς «ροσονέρι».

Η Μπενφίκα, για την οποία ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν στον πάγκο και μπήκε ως αλλαγή στο 80′, άνοιξε το σκορ στο 16′ με ωραίο σουτ του Λουμπεκάκιο και στη συνέχεια ήλεγξε την κατάσταση, με τη Μίλαν να θέλει αλλά να μην μπορεί να αντιδράσει.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 53′ ο Καμίνσκι έκανε το 0-2 μετά την πάσα του Ελ Καρουανί, με τους Πορτογάλους να παίρνουν μεγάλη νίκη στην Ιταλία και να αρχίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο Europa League.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (16/9)

Ομόνοια – Θέλτα 1-0

Αραράτ – Σπάρτα Πράγας 1-4

Μίλαν – Μπενφίκα 0-2

Άντερλεχτ – Λιόν 1-2

Λεβερκούζεν – Τσέλιε 2-0

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια 2-1

Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντιναμό Ζάγκρεμπ 0-0

Σάντερλαντ – Άλκμααρ 1-0

Στουρμ Γκρατς – Ρεν 0-0