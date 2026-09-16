Με τον Γιάρεμτσουκ να μπαίνει ως αλλαγή και να σκοράρει στο 84′, ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή κόντρα στη Γιαγκελόνια και πήρε τη νίκη με 2-1 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού οι Πολωνοί έδειξαν τη διάθεσή τους να παίξουν πίσω από τη μπάλα και να ψάξουν τις ευκαιρίες για να βγουν στην αντεπίθεση, με τους «ερυθρόλευκους», από την άλλη πλευρά, να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να απειλούν στο 16′ με τον Σάλιακα που πήρε την πάσα του Γκονσάλες αλλά έκανε κακό σουτ από καλή θέση.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήθελε να ελέγξει τον ρυθμό του παιχνιδιού, έχοντας απέναντί της μια ομάδα που είναι πολύ δυνατή στις αντεπιθέσεις και το έδειξε. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 19′, στην αντεπίθεση, με τον Πρέλετς να βγαίνει σε θέση βολής και να πλασάρει στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Ορτέγκα είπε «όχι» στον Κονσεϊσάο.

Αμέσως μετά όμως, στο 20′, ο Γερμανός τερματοφύλακας έκανε λάθος πάσα, η Γιαγκελόνια βγήκε γρήγορα στην κόντρα και μετά το γύρισμα από δεξιά ο Πρέλετς πάσαρε στον Σμιτ που με δυνατό σουτ από κοντά έκανε το 0-1.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε λίγα λεπτά για να ανασυνταχθεί και μετά το 25′ ανέβασε την απόδοσή του και με την πίεσή του οδήγησε σε λάθη τους Πολωνούς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες για την ισοφάριση. Ο Αμπράμοβιτς όμως απέκρουσε την κεφαλιά του Ζότα Σίλβα στο 32′ ενώ στο 42′ έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Γκονσάλες, εντός περιοχής, μετά το κλέψιμο και την πάσα του Μπρούνο.

Το 1-1 έμοιαζε όλο και πιο πιθανό και τελικά έγινε στο 43′, όταν μετά την εκτέλεση κόρνερ ο Ζότα Σίλβα πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Ρέτσος τη δεύτερη από κοντά, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκονσάλες έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε καλά για τους «ερυθρόλευκους» και το δεύτερο άρχισε με αλλαγή, καθώς ο Αλγκουαθίλ έβγαλε τον Μπρούνο που είχε κίτρινη κάρτα και έβαλε τον Τικνιζιάν. Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού και πίεζαν τους φιλοξενούμενους, χωρίς όμως να έχουν κάποια μεγάλη φάση.

Ο Αλγκουαθίλ έριξε στο ματς και τον Γιάρεμτσουκ στο 62′, βγάζοντας τον Γκονσάλες, με τους Πειραιώτες να είναι συνεχώς στην επίθεση και να έχουν μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν στο 72′, όταν ο Ζότα Σίλβα έκλεψε τη μπάλα μέσα στην περιοχή μετά το λάθος του Αμπράμοβιτς, το σουτ όμως, υπό πίεση, ήταν άστοχο.

Η Γιαγκελόνια δεν φαινόταν καθόλου επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο καθώς ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο και η πίεση συνεχιζόταν για το γκολ που θα έδινε τη νίκη. Γκολ που ήρθε τελικά στο 84′, όταν ο Φρόιλερ, κορυφαίος της ομάδας του Αλγκουαθίλ, έκανε «γλυκιά» σέντρα από δεξιά και ο Γιάρεμτσουκ με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Στις καθυστερήσεις μάλιστα, στο 92′, οι «ερυθρόλευκοι» μπορούσαν να πετύχουν και τρίτο γκολ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά το σουτ του Ρέτσου. Μικρό το κακό, όμως, από τη στιγμή που ήρθε η νίκη, μια πολύ σημαντική νίκη όχι μόνο για τους βαθμούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας (82′ Πέντερσεν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (46′ Τικνιζιάν), Έσε (76′ Πουέρτα), Φρόιλερ, Ζέλσον, Τσικίνιο (76′ Μπέιλι), Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες (62′ Γιάρεμτσουκ).

Γιαγκελόνια ( Άντριαν Σιεμιένιετς): Αμπράμοβιτς, Βόιτουζεκ, Κωνσταντόπουλος, Βιτάλ, Μοντόια, Ρόμαντσουκ (46′ Κοζλόβσκι), Ιμάζ (63′ Σιλά), Κλίνγκε (63′ Φίντελ), Κονσεϊσάο (87′ Αγκμπονίφο), Πρέλετς (75′ Λοθάνο), Σμιτ.