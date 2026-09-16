Η ΑΕΚ προχωράει τις συζητήσεις με τον Τομά Ερτέλ και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 37χρονος Γάλλος γκαρντ ήταν στόχος της Ένωσης και πέρυσι, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει πολύ ψηλά στη λίστα το όνομά του, το θέμα όμως δεν προχώρησε τότε. Όλα δείχνουν όμως ότι θα υπάρξει happy end τώρα.

Από την πρώτη στιγμή ο Ερτέλ έδειξε θετικός στο ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» και οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται, με τη συμφωνία να είναι όλο και πιο κοντά.

Στην ΑΕΚ θέλουν να κλείσει άμεσα το deal και να είναι διαθέσιμος για το Super Cup ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ σε 25 συμμετοχές στη Euroleague με τη Βιλερμπάν.