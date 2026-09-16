Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 2-1 μετά τα γκολ των Σμιτ (20′), Γκονσάλες (43′) και Γιάρεμτσουκ (84′).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να μπουν με νίκη στη διοργάνωση στο πρώτο ευρωπαϊκό τους παιχνίδι με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο τους, το ξεκίνημα όμως δεν είναι καλό.

Οι Πολωνοί είχαν δοκάρι στο 19′ με τον Πρέλετς και στο επόμενο λεπτό άνοιξαν το σκορ: Λάθος πάσα του Ορτέγκα, οι φιλοξενούμενοι έκλεψαν και μετά το γύρισμα από δεξιά ο Πρέλετς έδωσε στον Σμιτ που με δυνατό σουτ από κοντά έκανε το 0-1.

Στη συνέχεια, πάντως, οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους, δημιούργησαν τις ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν και τα κατάφεραν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 43′ ο Ζότα Σίλβα πήρε την πρώτη κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ, ο Ρέτσος τη δεύτερη από κοντά, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε και στην επαναφορά ο Γκονσάλες έκανε το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πίεζε συνεχώς για το δεύτερο γκολ και το πέτυχε στο 84′, όταν ο Φρόιλερ έκανε τη… γλυκιά σέντρα και ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.