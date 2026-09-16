Η Ομόνοια πήρε σπουδαία νίκη επί της Θέλτα με 1-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, την ίδια ώρα που η Σπάρτα Πράγας έκανε περίπατο με 4-1 στην έδρα της Αραράτ.

Στην Κύπρο τόσο η Ομόνοια όσο και η Θέλτα είχαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, καμία εκ των δύο ομάδων όμως δεν κατάφερνε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα και όλα έδειχναν πως θα έμεναν στο 0-0 και θα έπαιρναν από ένα βαθμό.

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα όμως, στο 88′, ο Μπάλκοβετς με τρομερό μακρινό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Ράντου και έδωσε τη νίκη στους Κύπριους με 1-0.

Αραράτ – Σπάρτα Πράγας 1-4

Στο άλλο παιχνίδι που γινόταν την ίδια ώρα, η Σπάρτα Πράγας έκανε ό,τι ήθελε στην έδρα της Αραράτ και πήρε εύκολα τους τρεις βαθμούς. Οι Τσέχοι άνοιξαν το σκορ στο 20′ με κεφαλιά του Γκούνταλ, ο οποίος σκόραρε και αμέσως μετά, στο 22′, για το 0-2.

Στο 53′ ο Αλκοσέρ έγραψε το 0-3, η Αραράτ μείωσε σε 1-3 στο 55′ με τον Γουίλσον μετά το γύρισμα του Λίμα και στο 72′ ο Βίντρα σκόραρε για το 1-4, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.