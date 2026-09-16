Με γκολ του Μύθου στο 20′ ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο αγώνας άρχισε με ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με την άστοχη κεφαλιά του αμαρκάριστου Καμαρά μετά τη σέντρα του Κένι στο 4′ και τελικά το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 20′ ο δραστήριος Κένι έκανε το γύρισμα και ο Μύθου με ωραίο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Λίγα λεπτά μετά, στο 24′, οι γηπεδούχοι πίστεψαν ότι κέρδισαν πέναλτι καθώς ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα για μαρκάρισμα του Κόστα στον Πνευμονίδη, από το VAR όμως τον κάλεσαν να δει ξανά τη φάση και πήρε πίσω την απόφασή του.

Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάποια μεγάλη φάση ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το δεύτερο άρχισε με αλλαγή για τους γηπεδούχους, καθώς ο Μουντές πήρε τη θέση του Λύρατζη που δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Στο 52′ οι Περιστεριώτες απείλησαν με τον Τσούμπερ που πήρε τη μπάλα εντός περιοχής αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε το σουτ και στη συνέχεια ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με την ομάδα του Ντούσαν Κερκέζ να προσπαθεί να πλησιάσει στο γκολ, χωρίς όμως να τα καταφέρνει.

Ο «δικέφαλος του βορρά», από την άλλη πλευρά, άγγιξε το 0-2 στο 69′ με το πλασέ του Τάχα Άλι αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και το σκορ παρέμεινε 0-1. Αμέσως μετά, στο 71′, ο Ούρονεν έκανε το σουτ από καλή θέση αλλά ήταν άστοχος, με τον Ατρόμητο να ζητάει πέναλτι στην ίδια φάση για χέρι του Χατσίδη, δεν υπήρχε όμως παράβαση.

Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία για δεύτερο γκολ και στο 89′ με το ωραίο σουτ του Ζαφείρη αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, με τους γηπεδούχου να μην μπορούν να κάνουν κάτι καλό και το 0-1 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Λύρατζης (46′ Μουντές), Μήτογλου, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Καραμάνης (68′ Κώτσης), Μουτουσαμί, Πνευμονίδης, Σερτζίνιο (80′ Παπαδόπουλος), Τσούμπερ (57′ Περέα), Τσαντίλας (68′ Τσιλούλης).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο (65′ Μπαταούλας), Κόστα, Τέιλορ, Γιάκιτς, Καμαρά (65′ Πέλκας), Ούγκρεσιτς (58′ Ζαφείρης), Χατσίδης, Άλι (87′ Σανταμαρία), Μύθου (65′ Εντιαγέ).