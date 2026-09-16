Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (16/9) ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν για την απόκτηση κι άλλου επιθετικού, μετά τον Γκονσάλες, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και συμφώνησαν με τη Σάμσουνσπορ για τον 28χρονο φορ από το Τσαντ.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει το ποσό των 8 εκατ. ευρώ στην τουρκική ομάδα ενώ ο Μάριους υπέγραψε συμβόλαιο για τρία χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν στο 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο υψηλόσωμος φορ ήταν από το 2023 στη Σάμσουνσπορ και μέτρησε 44 γκολ και 13 ασίστ σε 119 συμμετοχές, ενώ η περασμένη σεζόν ήταν η καλύτερή του με 23 γκολ (τα 8 στο Europa Conference League) και 7 ασίστ σε 52 εμφανίσεις.