Με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ παρατάσσει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τον Ολυμπιακό στον αγώνα με τη Γιαγκελόνια για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη όχι μόνο για τους βαθμούς αλλά και για ψυχολογικούς λόγους και ο Ισπανός τεχνικός έκανε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, σε σχέση με αυτό που είχε επιλέξει για το ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, στο τέρμα θα είναι ο Ορτέγκα, με τον Μπρούνο στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Σάλιακα δεξιά και στόπερ τούς Ρέτσο και Πιρόλα. Πιο μπροστά, στο κέντρο, θα είναι οι Έσε και Φρόιλερ, με τους Ζότα Σίλβα και Ζέλσον στα άκρα της επίθεσης, ενώ ο Τσικίνιο θα είναι σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γκονσάλες.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Μπρούνο, Ρέτσος, Πιρόλα, Σάλιακας, Έσε, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Ζότα, Ζέλσον, Γκονσάλες.

Στον πάγκο είναι οι Κουράκλης, Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα, Μπέιλι, Μπακούλας, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φίλης.